von Karlheinz Fahlbusch

Krippenspiele um das weihnachtliche Geschehen im Stall zu Bethlehem haben eine lange Tradition. Im kleinen Weiler Unterrehna gibt es eine solche Aufführung erst seit dem Jahr 2012. Das Besondere daran ist, dass es keine Wiederholungen gibt. Jenny Roth-Fritz denkt sich jedes Jahr etwas Neues aus. Die 39-Jährige wohnt genau gegenüber dem ehemaligen Kuhstall, wo am 24. Dezember um 16 Uhr das Krippenspiel stattfindet.

Weil Jenny Roth-Fritz auch noch vielen Dorfkindern Musikunterricht gibt, erwartet die Zuschauer dieses Jahr eine Aufführung, die eine ganze Menge von einem Musical hat. Der Unterschied dürfte allerdings der sein, dass die Akteure nicht nur schauspielern und singen, sie spielen auch noch viele Instrumente. Drei verschiedene Rollen und dann auch noch im Chor und im Miniorchester, das erfordert schon eine ganze Menge Disziplin: "Aber es geht super", sagt Jenny Roth-Fritz und es ist unüberhörbar, dass sie auf ihre Darsteller richtig stolz ist.

Sogar ein kleines Orchester gibt es im Dörfchen Unterrehna. An Heiligabend stehen natürlich auch Weihnachtslieder auf dem Programm. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Immerhin werden rund 100 Besucher aus der ganzen Region erwartet und dann wird es auch so richtig eng im Kuhstall. „Für echte Tiere wäre da gar kein Platz mehr“, sagt Melanie Lohmeyer schmunzelnd. Sie ist die Souffleuse und Mutter eines der Akteure. Und sie wohnt in Oberrehna. Doch das sei nicht schlimm. Eigentlich darf hier jeder mitmachen. Für die vier bis fünf Proben muss man dann allerdings schon herkommen und klar ist: Texte werden zu Hause gelernt. Da sind dann vor allem die Eltern gefordert. Doch die finden das prima und schon bei der Generalprobe am Samstagvormittag sind sie mächtig stolz auf ihre Sprösslinge. Das ist nicht weiter verwunderlich. Denn man kann sich dem Charme dieser Aufführung kaum entziehen.

Die Dorfkinder sind mit Begeisterung bei der Sache und so mancher Schauspieler hat schon angefangen, als er gerade erst stehen konnte. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die Väter haben mit Holzpalletten und OSB-Platten eine Bühne gezimmert und natürlich gibt es auch eine Beleuchtung. Neben der Bühne sitzen Jenny Roth-Fritz mit Akkordeon und Keyboard und Bettina Kunz aus Überlingen, die den Kontrabass zupft. Wenn alle Kinder auf der Bühne in Aktion sind, sorgen sie für die musikalische Begleitung. "Oh Happy Day" singen die Kinder. Schließlich war der erste Heiligabend in Betlehem ja auch ein echter Glücksfall. Und das Skript für die Aufführung dürfte das auch sein. Denn da geht es um einen Einbruch „in der badischen Kleinstadt Unterrehna“, um einen Polizeieinsatz und ein seltsames Paar, das eine Unterkunft sucht. „Ich glaube, jetzt setzen die Wehen ein“, sagt Maria und dann muss es natürlich schnell gehen.

Das Kind kommt gesund zur Welt und die Engel und Hirten sind alle gut drauf. Und dann gibt es natürlich auch noch die drei Könige, die in Wirklichkeit Diamantenräuber sind und das Jesuskind mit Diebesgut statt Gold, Weihrauch und Myrrhe beschenken. So was gibt es nur in Unterrehna. Wenn dann der Punsch getrunken ist, geht es nach Hause zur Bescherung. Und wer weiß, vielleicht steht heute Nacht der Stern von Bethlehem auch über Unterrehna.

"Die Kinder haben ganz viel Spaß" Nicolina Leppert, 30, Unterrehna: "Meine Tochter Nora ist erst drei Jahre alt, aber sie macht bereits zum zweiten Mal mit. Für uns im Dorf ist das jedes Jahr eine wunderschöne Sache. Alle helfen mit, damit es ein Erfolg wird. Der Zusammenhalt ist einfach wunderbar. Meine Familie freut sich schon das ganze Jahr auf diesen Heiligen Abend."

"Ich spiele dieses Jahr drei Rollen" Magdalena Fritz, elf Jahre, Unterrehna: "Ich gehe in die siebte Klasse am Gymnasium in Wilhelmsdorf. Beim Krippenspiel bin ich seit 2012 dabei. Dieses Jahr spiele ich einen Engel, einen Beamten und eine Maskenbildnerin. Und ich mache natürlich auch Musik. Meine Mutter ist die Leiterin, aber ich mache trotzdem ganz freiwillig mit."

"Es ist für unser Dorf eine tolle Sache" Jennifer Schwarz, 30, Unterrehna: "Meine Tochter Nele ist erst zwei Jahre alt, aber sie hat schon viel Interesse am Theater, so wie mein vierjähriger Sohn Fynn. Für das ganze Dorf ist die Aufführung am Heiligen Abend immer eine ganz besonders schöne Sache. Dadurch wird auch unsere Dorfgemeinschaft noch mehr gestärkt."