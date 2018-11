von Karlheinz Fahlbusch

Wobei „betrachten“ eigentlich nicht der richtige Begriff ist. Man muss seine Seele öffnen und die Dinge in sich wirken lassen. Und kommt dann vielleicht zu ganz neuen Erkenntnissen.

Acht Stunden für Prüfungsobjekt

So muss ein Torso nicht immer der Rest einer antiken Statue sein. Der französische Bildhauer Auguste Rodin erhob den Torso zu einer eigenen Gattung der plastischen Kunst. Und die hat die 21-jährige Nalaa Zeller, die aus Thailand stammt, für ihre Fachhochschul-Abschlussprüfung an der Waldorfschule für sich entdeckt. Acht Stunden hatte sie für ihr Prüfungsobjekt zur Verfügung. „Und da war man schon unter Zeitdruck“, machte sie gegenüber dem SÜDKURIER deutlich.

Weiterentwicklung ist unverkennbar

Für die anderen Skulpturen, die nun in Heiligenberg zu sehen sind, hatte sie dagegen mehrere Monate des Gestaltens. Und das hat sich zweifellos gelohnt. Die Weiterentwicklung ist unverkennbar und die 21-Jährige lässt die typischen Formen vollkommen neu entstehen, sieht die Weiblichkeit mit den Augen der jungen Frau und nicht mit denen eines meistens etwas älteren Mannes, der sich der Gestaltung eines Torsos widmet. Frei und abstrakt geht sie das Thema Torso an und daraus entstehen dann Skulpturen, von denen jede ein Unikat ist, die sich aber in einem gemeinsamen Thema vereinen: der Weiblichkeit eben.

Heiligenberg Wo Kreativität lebendig wird: AllerArt in Heiligenberg bietet Ausstellungen und immer wieder auch Musik Das könnte Sie auch interessieren

Heinrike Schmid hat sich der menschlichen Gestalt als zentrales Thema ihres Schaffens angenommen. Dabei sind es nicht die Gesichter, die man auf den Gemälden meistens nur schemenhaft erkennen kann. Es ist die gesamte Gestalt, die für die Künstlerin eine ganz besondere Faszination ausübt. Sie packt alles noch in Gewänder und bietet so „gewandet“ ganz neue Möglichkeiten, die nonverbale Körpersprache vollkommen neu zu entschlüsseln.

Diskussionen bei Vernissage

In Heiligenberg beeindruckt vor allem ein großes Triptychon. Zwei offensichtlich männliche Gestalten und ein Hund. Das dreiteilige Gemälde wird von der Farbe Rot dominiert und löste bei der Vernissage Diskussionen aus. Warum hängt der Hund rechts und nicht in der Mitte? Würde das Ganze dann nicht ganz anders wirken? „Dann hängen wir das mal um“, schlug die 75-jährige Künstlerin vor und schritt auch gleich zur Tat. Mittlerweile hängt alles wieder wie ursprünglich.

Ausstellung täglich von 11 bis 18 Uhr zu sehen

Die Ausstellung ist noch bis zum Samstag, 1. Dezember, bei AllerArt in Heiligenberg zu sehen. Die Öffnungszeiten sind täglich durchgehend, auch an Sonn- und Feiertagen, von 11 bis 18 Uhr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein