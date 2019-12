von Theo Wieland (fw)

In zwei Kirchen im Linzgau hat der Gemischte Chor Heiligenberg unter Leitung von Maria Brommer am Wochenende gut besuchte Adventskonzerte gegeben: in der Martinskirche in Frickingen am Samstag und tags darauf in der Peter-und-Paul-Kirche in Owingen. Das Horn-Quintett der städtischen Musikschule Überlingen gestaltete die Konzerte mit fünf Beiträgen mit: Clemens Fiala, Franziska Kitt, Victoria Peter, Christoph Sauter und Lydia Waibel waren als Musiker dabei.

Einige der 36 Sänger singen Soli

Den Chor mit 24 Sängerinnen und zwölf Sängern, von denen einige auch Soli übernahmen, begleiteten Lida Panteleev am Klavier sowie Chorvorsitzende Heidi Birkenberg mit der Violine. Die Vorsitzende war eingangs auf das „Geben und Nehmen“ zwischen Chor und Publikum eingegangen.

In das Lied „Tochter Zion freue dich“ stimmten alle in der Kirche ein, auch das Publikum, um ihre Vorfreude auf Weihnachtsfest auszudrücken. Mit großer Ausdruckskraft, stimmlich ausgewogen und mit sanfter, unaufdringlicher Klavierbegleitung verkündeten Chor und Solist, worum es in der Adventszeit eigentlich geht: „Machet die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe: Es ist der Herr.“ Deswegen kam auch die gesungene Aufforderung „Zündet die Lichter der Freude an“. Hingebungsvoll erklang das „Ave Maria„ mit der Betonung „Ora pro nobis“. Auf dem Programm stand auch das hebräische Lied über den Frieden (“Ose shalom“), wie ein kräftiger Glockenklang-Auftakt war „Psallite Gloria“ zu hören. Hoffnungsvoll sangen Frauen und Männer im Wechsel „Ich traue auf dich, auf das, was du sagst“.

Junge Hornisten der Musikschule Überlingen überzeugen

Überzeugend wussten die fünf jungen Musiker mit ihrem Horn zwischen Hauptthema und Begleitung zu differenzieren – bei der mehr traditionellen Musik, darunter Vivaldis „L‘inverno“, ebenso wie beim jazzigen „Quippery No.1“ und „Rocky Road Rag“. Bewegend war der Chor-Solo-Gesang des Spirituals „You raise me up“ sowie „Motherland“ mit dem solistischen Sprechgesang „Ich glaube, da ist Weihnachten nicht weit, wenn ich mich öffne und still werde“. Zum Schluss wünschte der Chor auf Spanisch „Feliz Navidad.“ Das Publikum dankte mit viel Beifall für die musikalischen Wünsche.