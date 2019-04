von Petra Hofmann

Die Sängerin erzählte bei ihrem Auftritt in Heiligenberg, sie wohne neun Autostunden nördlich von Vancouver in einem kleinen Ort, der noch viel kleiner als Wintersulgen sei. Marin Patenaude ist zum ersten Mal in Europa und findet es "beautiful." Sie verzauberte ihr Publikum mit ihrer melodischen Stimme zu ihren selbst geschriebenen Liedern.

Mit Liedern, die häufig von der Liebe, von Männern und Gefühlen handeln, verpackt in poetischen Texten. Wie in dem Song "Tall Thin Man in a Black Cheyenne" oder "Go Home". Es sind ruhige, manchmal auch melancholisch angehauchte Songs, die durch die Kraft ihrer Stimme ins Herz gehen und für bleibende Erinnerungen sorgen.

Die gut gelaunten Musiker Marin Patenaude und Cole Schmidt nach dem Konzert im Café Landei in Wintersulgen. | Bild: Petra Hofmann

Auf die Frage, wie die beiden Veranstalter Alexandra und Martin Pfeiffer es immer wieder schaffen, Künstler mit besonders faszinierenden Stimmen und Ausstrahlung in ihr 50 Platz großes Café zu holen, antwortete Martin Pfeiffer: "Die Sängerin Marin mit ihrer intensiven Stimme wurde uns von Norman Strauß empfohlen.

Unter Applaus bedanken sich die Inhaber

Norman Strauß war der erste Sänger, der bei der Gründung des Cafés Landei vor dreieinhalb Jahren auftrat. Mit der 25. Veranstaltung schließt sich somit ein kleiner Kreis." Unter Applaus bedankten sich die Inhaber für die Treue bei ihrem Publikum und verrieten, dass es bis zur Sommerpause zwei weitere Veranstaltungen geben wird.

Christina Dahlhof aus Überlingen ist begeistert von der Musik. Sie lässt ihre CD von Sängerin Marin Patenaude (links) signieren. | Bild: Petra Hofmann

Und wie kam die Künstlerin aus Kanada mit ihrem Gitarristen beim Publikum an? "Ich fand sie super-spitzen-klasse", verriet Christina Dahlhof aus Überlingen. "Tolle Stimme, toller Sound und schöne Gitarrensolos zwischendurch. Am stärksten fand ich das Lied über ihren verstorbenen Freund Paul."

Marin Patenaude und Cole Schmidt. | Bild: Petra Hofmann

Oder wie Brigitte Deuringer aus Guggenhausen es beschrieb: "In der Provinz so hochbegabte Musiker zu hören, ist ein Geschenk. Außerordentliches Gitarrenspiel, herausragende Stimme und das tolle Ambiente, das dafür sorgt, dass sich die Gäste wie immer wohlfühlen."