von Karlheinz Fahlbusch

Von Ostern bis Herbst findet bei Aller Art immer am letzten Sonntag im Monat eine Jazz-Matinée statt. Am vergangenen Sonntag waren nun Joint Venture zu Gast und begeisterten vor dem Sennhof das Publikum. Die Musiker bilden eigentlich „eine Telefoncombo“, erklärte Günther Schalk, der Kopf der Band, schmunzelnd. Man rufe sich an und dann spiele man zusammen. Doch ganz so einfach sei das nicht. Es sei schon ein großes Maß an Musikalität nötig, man müsse sein Instrument gut beherrschen. Dass man sich da bei dem Quartett keine Sorgen machen muss, das war eindrucksvoll zu hören.

Musiker glänzen an ihren Instrumenten

Da waren das manchmal leicht unterkühlt klingende Saxofon von Benjamin Engel mit herrlichen Improvisationen, der unermüdliche Klaus Bermetz am Bass, der die dicken Saiten so kunstvoll bearbeitete, dass es für jeden Bassisten eine Freude gewesen sein muss, und Drummer Thomas Wedelich, der genau das perfekt beherrscht, was bei anderen Musikern „an der Schießbude“ manchmal schmerzlich vermisst wird: Er zeigte, dass man auch gefühlvoll den Fellen einen Rhythmus entlocken kann.

Großer Facettenreichtum

Kopf der Gruppe ist Günther Schalk. Er hat sowohl Klassische Gitarre als auch Theoretische Physik studiert, komponiert und arrangiert und lebt seit 2009 in Österreich. Bossa, Swing, Jazz: Nichts ist ihm fremd und wenn er seine Gitarre zur Hand nimmt, dann erwartet die Zuhörer ein besonderes Erlebnis. Mal zurückhaltend, mal dominant, mal kräftig und mal eher zärtlich – der Facettenreichtum ist groß. Und er wagt sich auch an Stücke von Django Reinhardt, jenem Mitbegründer des europäischen Jazz, der zu den besten Gitarristen des Genres zählte.

Nicht nur Schalk, auch seine Kollegen glänzten bei immer wieder eingestreuten Soli. Und da spielte es keine Rolle, ob es um Blues oder Samba ging. Überhaupt scheint das Quartett einen besonderen Gefallen am Latin Jazz zu finden.

Vor dem Sennhof jedenfalls gab es reichlich davon. Da passte alles. Auch die knapp 30 Grad im Schatten.

Termine kommender Jazz-Matinées: 28. Juli mit Choise Brand, 25. August mit Ladwig‘s Horns & Beat, 29. September mit Dorle Ferber and Friends.