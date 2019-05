Heiligenberg – Am Himmelfahrtstag, 30. Mai, fällt der Startschuss für die 20. Auflage des Heiligenberger Schlosslaufs. Der Lauf, der sich besonders durch seine schöne Wegführung weitgehend durch den Wald und über nicht asphaltierte Wege großer Beliebtheit erfreut, findet bei jedem Wetter statt. Ob jung oder junggeblieben, ob Otto Normalbürger, der sich gerne in der Natur bewegt, oder Lauf-Profi, der sich sportlich messen will: Für jeden ist bei diesem Breitensport in Heiligenbergs schöner Umgebung etwas dabei. Niemand muss sich überfordern.

Wie in den Jahren zuvor auch, ist der Heiligenberger Schlosslauf gleichzeitig der zweite Wertungslauf für den Linzgau-Cup 2019. Der Veranstalter setzt auf eine moderne Zeitmessung; es werden personifizierte Startnummernchips verwendet zur automatischen, elektronischen Zeitnahme. Die Startnummern mit integriertem Chip werden zusammen mit den Startunterlagen kostenlos ausgegeben und verbleiben nach dem Lauf bei den Teilnehmern.

Angeboten werden, je nach Lebensalter und nach Streckenlänge, unterschiedliche Läufe. So besteht für sportlich ambitionierte Erwachsene der Hauptlauf aus zwei Runden zu je 5,3 Kilometer mit einer Gesamtlänge von 10,6 Kilometer. Die Teilnahme am Hauptlauf ist ab Jahrgang 2003 oder älter möglich. Dieser Lauf ist gleichzeitig der zweite Wertungslauf für den Linzgau-Lauf-Cup 2019. Für Teilnehmer ab Jahrgang 2007 oder älter und für diejenigen, für die 10,6 Kilometer zu lang sind, wird zudem der „Jedermannslauf“ mit einer Länge von 5,3 Kilometer (eine Runde) angeboten. Jüngere Läufer der Jahrgänge 2004 bis 2011 können am Kinder- und Jugendlauf teilnehmen, der eine Länge von 1500 Metern hat. Schließlich gibt es für die ganz kleinen Läufer den Bambini-Lauf mit einer Länge von 500 Metern. Es ist der einzige Lauf, bei dem alle Teilnehmer automatisch Sieger sind.

Vor und während der Läufe werden Mineralwasser und isotonische Getränke kostenlos abgegeben. Die Startgebühren betragen für den Hauptlauf zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Jugendliche. Der Start im Jedermannslauf kostet für Erwachsene neun Euro und für Jugendliche sechs Euro. Das Startgeld für den Kinder- und Jugendlauf beträgt einheitlich sechs Euro. Die Teilnahme am Bambinilauf ist kostenlos. Im Startgeld ist die Teilnahme an der Pastaparty inbegriffen.

Der Ablauf des Heiligenberger Schlosslaufs ist fast identisch mit dem Lauf des Vorjahres. Lediglich der Beginn der Startnummernausgabe und der Beginn der Pastaparty wurde etwas vorverlegt. Der Veranstalter verspricht sich dadurch eine zeitliche Entzerrung des Ablaufs. Die Startnummern werden jetzt schon ab 9.15 Uhr ausgegeben. Die Pastaparty beginnt bereits ab 12 Uhr im Saal des Sennhofs. Dort findet dann auch ab 13 Uhr die Siegerehrung statt. Der Hauptlauf wird in 5-Jahres-Klassen gewertet. Es gibt Urkunden für alle, Sachpreise für die Plätze eins bis drei (Damen und Herren) und für die schnellsten Firmen und Teams (bei entsprechender Anmeldung als Firmengruppe oder als Team). Für die schnellste Frau, den schnellsten Mann und die schnellsten Jugendlichen (weiblich und männlich getrennt) werden Pokale ausgegeben. In der Ortsmeisterschaft erhalten die schnellsten Heiligenberger und Heiligenbergerinnen ebenfalls Preise.

Im Rahmen des Linzgau-Lauf-Cups erhalten alle Finisher (an allen drei Cup-Läufen im Ziel) eine kostenlose Einladung zur Finisher-Veranstaltung „Dieter Baumann läuft halt“ mit Olympiasieger Dieter Baumann am Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Prinz-Max, Salem-Neufrach. Der dritte Lauf des Linzgau-Lauf-Cups 2019, gleichzeitig das „Wielemer Viertele“, findet am 5. Juli in Salem-Mittelstenweiler statt. Die Siegerehrung des Linzgau-Cups erfolgt direkt im Anschluss an die Siegerehrung der Läufe des „Wielemer Viertele“.

Zum Schlosslauf