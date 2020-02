Da kommt einiges zusammen: Der 50-jähriger Autofahrer, der am Montag, 3. Februar 2020, gegen 16.30 Uhr auf der L 201 zwischen Pfullendorf und Rickertsreute in den Gegenverkehr schleuderte und danach Unfallflucht beging, war nicht nur betrunken, sondern hatte auch keinen Führerschein. Der Mann war laut Polizei kurz vor Rickertsreute nach rechts in Bankett abgekommen und in der Folge ins Schleudern geraten.

Dabei brach das Heck seines Fiat Ducato nach links aus in die Gegenfahrbahn. Ein 45-jähriger entgegenkommender Autofahrer kollidierte daraufhin mit dem Kleinlaster und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, beschreibt die Polizei weiter. Der 45-Jährige blieb aber unverletzt.

Nach dem heftigen Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von immerhin rund 15 000 Euro entstand, setzte der mutmaßliche Unfallverursacher im Ducato seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die sofort eingeleitete Fahndung führte indes schnell zum Erfolg und der Unfallflüchtige konnte gestellt werden.

Bei der Überprüfung des 50-Jährigen hätten die Beamten dann Alkoholgeruch wahrgenommen und deshalb in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er werde nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte angezeigt, heißt es am Ende des Polizeiberichts.