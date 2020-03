von Karlheinz Fahlbusch

Es war fast schon eine Erinnerung an den Tag vor dem Funkensonntag im vergangenen Jahr. Auch damals brannte der Funken auf der Amalienhöhe lichterloh. Allerdings hatte damals nicht das Funkenbauer-Team des Narrenvereins Wolkenschieber das Feuer entzündet, sondern Unbekannte. Dass dabei auch noch eine denkmalgeschützte Linde Feuer gefangen hatte, das war sorgte für zusätzlichen Unmut über den Frevel. Auf ein erneutes Aufbauen des Funkens für den Sonntag verzichteten die Narren dann. Dieses Jahr hatte man sich entschlossen, die Tradition etwas abzuändern und den riesigen Holz-und Reisighaufen auf der Amalienhöhe bereits am Samstagabend abzubrennen.

Buchstäblich im Dreck standen die Zuschauer beim Funkenfeuer in Heiligenberg, das dieses Jahr bereis am Samstag entzündet wurde. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Viele Stunden Arbeit stecken hinter einem solchen Vorhaben und beinahe hätte es auch dieses Jahr nicht geklappt, denn das Wetter zeigte sich außerordentlich traditionsfeindlich. Es stürmte und regnete in Strömen als die Wolkenschieber pünktlich um 19 Uhr das Werk vieler Stunden Arbeit entzündeten. Wegen des starken Windes brannte der Funken samt der oben draufgesetzten Hexenfigur schon nach wenigen Minuten lichterloh. Und trotz des eigentlich funkenfeindlichen Wetters waren über 100 Zuschauer auf die Amalienhöhe gekommen. Wer passend gekleidet war, konnten sich an dem schaurig-schönen Spektakel erfreuen. Gummistiefel waren wohl das bevorzugte Schuhwerk. Die Wiese, wo der Holzstapel loderte, war total aufgeweicht und so mancher Funkenfan sackte bis zu den Knöcheln in den Schlamm. Dem Spaß an der uralten Tradition tat das aber keinen Abbruch.

„Wir haben uns entscheiden, den Funken dieses Jahr schon am Samstag abzubrennen, damit es uns nicht geht wie im letzten Jahr“, machte Wolkenschieber-Präsident Markus Leppert deutlich. Man spare sich dadurch auch eine Funkenwache. Die hatte im vergangenen Jahr keine Chance gegen die Unbekannten gehabt, die den Funken schon in der Nacht vor dem Funkensonntag angezündet hatten.