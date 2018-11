von Karlheinz Fahlbusch

Heiligenberg – Von der Fläche her ist die Kleine Galerie Ariadne nicht sehr groß, vom kulturellen Angebot hingegen schon. Was am 18. November 2011 seinen Anfang nahm, das geht dem Ende zu. Galeristin Gerlinde Kriese wird im Dezember die Tür letztmals abschließen. Mit der letzten Vernissage zum Thema Kalligrafie verabschiedet sich die 72-jährige Gerlinde Kriese nicht aus Heiligenberg, denn sie wird weiterhin Kalligrafie-Kurse anbieten. Dann aber in ihren privaten Räumen gegenüber der bisherigen Galerie.

Mit der Galerie einen Wunsch erfüllt

40 Jahre arbeitete Gerlinde Kriese als Lehrerin und war der Kunst schon immer sehr zugetan. Mit der Kleinen Galerie, die sie nach Ariadne, der Tochter des sagenhaften Königs Minos auf Kreta benannte, habe sie sich vor sieben Jahren einen Wunsch erfüllt, wie sie erzählt. Die Königstochter führte bekanntlich den Helden Theseus mittels eines roten Fadens aus einem Labyrinth. Und ein solcher roter Faden zog sich durch die vergangenen Jahre. Ursprünglich war die Galerie auch als Treffpunkt für Strickerinnen gedacht. Dann entwickelte sich das Angebot weiter.

Manche kaufen ein Pferd – andere eröffnen eine Galerie

Alle fünf bis sechs Wochen fand eine Vernissage statt, es gab Lesungen, Gesprächsmöglichkeiten und vor allem Gerlinde Kriese, die eine Menge Zeit in ihr Projekt investierte. Und durchaus auch Geld. „Manche kaufen sich ein Pferdle, ein Motorboot, ein Sportwägelchen oder ein Motorrad. Das kostet alles Geld“, erklärt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Diese Dinge rentierten sich doch auch nicht, kontere sie, wenn ihr jemand sage, dass sich „so eine Galerie doch nicht rentiert“.

Sie mietete die Räumlichkeiten für die Galerie auf eigene Kosten und kämpfte im Winter mit dem kleinen Holzofen. Sie sorgte für die Werbung und sprach bei Ausstellungen Künstler an, ob sie nicht auch nach Heiligenberg kommen wollen. Sie sorgte für Getränke und einen kleinen Imbiss, wenn eine neue Ausstellung eröffnet wurde, und fand auch immer wieder jemanden, der sie bei der Arbeit unterstützte.

Jetzt gebe sie die Galerie zum Jahresende auf: nicht aus Frustration, wie sie betont, sondern weil es einfach Zeit sei. Zwar stellte Kriese auch mal eigene Werke in der Galerie aus, meist seien es aber Kunstschaffende aus der Region gewesen, die hier die Gelegenheit bekamen, ihre Arbeiten zu präsentieren.

Carmen Grießhaber, Ursula Dietenberger, Kursleiterin Claudia Nassal und Linda Schwarz (von links) vor Werken des Kalligraphiekurses, der im Frühjahr fortgesetzt werden soll. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Geöffnet war vor allem an den Wochenenden. Werktags konnte man aber bei Gerlinde Kriese gegenüber klingeln und sie öffnete dann gern ihre Galerie. „So oft in Anspruch genommen wurde das aber nicht“, sagt sie mit einem leichten Bedauern in der Stimme. Trotzdem: Die sieben Jahre hätten ihr Spaß gemacht und es habe enorm viele Möglichkeiten gegeben, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und bei Vernissagen habe der kleine Ausstellungsraum oft aus den Nähten zu platzen gedroht.

Kalligrafiegruppe stellt letztmals aus

So auch bei der letzten Ausstellungseröffnung in der Galerie, wo es Sitzplätze sowieso nicht und Stehplätze kaum gab. Die Kalligrafiegruppe Heiligenberg unter Leitung von Claudia Nassal präsentierte die Ergebnisse zahlloser Stunden voller Nachdenklichkeit und Emotionen, aber auch voller Dynamik und Schwung. Die Art der Schrift übt eine ganz besondere Faszination aus. „Gerade in einer Zeit, wo alles von Maschinen gemacht wird“, wie die Galeristin mit einem kritischen Unterton sagte.

Chronik Eröffnet wurde die Kleine Galerie Ariadne in Heiligenberg am 18. November 2011. Die erste Ausstellung zeigte Aquarelle von Corinna Hegemann und Skulpturen aus Metall von Peter Klink. Am 20. November 2011 fanden die ersten Märchenstunden statt.

Unter anderem stellten hier aus: Fotokünstlerin Isabel Meyer aus Katzensteig, Bildhauer Robert L. Steward, Grafik-Designer Ernst-Dieter Berthold, Keramikkünstler Ashgar Khosnavaz, Norbert und Irene Wickbold (Skulpturen und Aquarelle), Wendelin von Mannstein (Bilder und Wandbehänge), Keramikkünstlerin Ulla Neumann, Wolfgang Prasuhn (Bilder und Holzskulpturen), Kunstmaler Martin Gutjahr, Gerd-Ulrich Schubert (Goldschmiedearbeiten), Car-Thomas Hause (Steinskulpturen), Sigrun Janiel und Frieder Hamp (Fotografie), Sabine Braisch (Bilder), Margarete Johanna Abend (Radierungen), Eva Trabant (Malerei), Doris Jausly (Malerei), Idis Mark (Zeichnungen und Filzfiguren), Karin und Krysztof Jablonka (Acrylbilder, Linoldrucke, Collagen), Hans D. Aberham (Bildhauer, Grafiker, Maler).

