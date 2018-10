von SK

Es wird auch darüber nachgedacht, wie man sich an einen Versorgungsverbund anschließen könnte, falls die eigenen Quellen einmal nicht mehr ausreichen. „Die Bodenseewasserversorgung ist allerdings etwas weit weg“, machte Bürgermeister Frank Amann in der Sitzung des Gemeinderates deutlich. Und: „Derzeit können wir uns noch gut selbst versorgen.“ Dem Gremium wurde vom Ingenieurbüro Reckmann auch der neue erstellte Schemenplan vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Darstellung aller Leitungen, der vier Quellen, den Hochbehältern und den dazu gehörigen technischen Einrichtungen, sowie der Pumpwerke und Druckerhöhungs- oder Verminderungsanlagen. Auch in Heiligenberg gibt es da Nachholbedarf. So ist nur ein Hochbehälter mit einem Notstromaggregat ausgestattet und Telefon- und Breitbandanschlüsse gibt es nicht. Zudem sind Druckverbesserungen in Heiligenholz nötig. Dazu soll eine Druck- und Fallleitung gebaut werden.

Das Büro Reckmann wurde vom Gemeinderat mit der Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses für diese Maßnahme beauftragt. In Heiligenholz sollen auch Hausanschlüsse geändert und eine Druckerhöhungsanlage eingebaut werden. „Nach realistischer Einschätzung können wir die Maßnahme erst im ersten Quartal 2019 umsetzen“, gab sich Bürgermeister Frank Amann überzeugt. Deshalb genüge es, wenn die Kosten, die sich nach einer ersten Schätzung auf rund 37 000 Euro belaufen werden, im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das kommende Jahr berücksichtig werden. Gemeinderat Peter Apfelstädt (Bürgerliste) regte an, auch die Löschwasserversorgung in alle Überlegungen einzubeziehen. Die sei besonders in Heiligenholz mangelhaft, so Apfelstädt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein