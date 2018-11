von Karlheinz Fahlbusch

Dass sauberes Wasser kommt, wenn man den Hahn aufdreht, das ist heutzutage selbstverständlich. Schon lange muss man nicht mehr zum Brunnen gehen, um dort Wasser zu holen. Es gibt Leitungen bis in die Häuser. Doch dieser Komfort kostet Geld. Und deshalb verlangen die Kommunen, so sie die Wasserversorgung nicht in private Hände gegeben haben, Gebühren. In Heiligenberg werden die jetzt kräftig steigen. Genaugenommen um 24 Prozent, wie Ratsmitglied Manfred Hornstein (CDU) ausgerechnet hatte.

1,45 Euro pro Kubikmeter

„Das sehe ich überhaupt nicht ein“, hatte er den von der Verwaltung vorgeschlagenen neuen Preis von 1,45 Euro je Kubikmeter kritisiert. Letztendlich musste aber auch er zustimmen. Denn nach dem Kommunalabgabengesetz gilt bei Gebührenhaushalten das Prinzip der Kostendeckung. Und da muss innerhalb von fünf Jahren ein Ausgleich stattfinden. „Nachdem die Wasserversorgung der Gemeinde Heiligenberg ohne die Absicht betrieben wird, Gewinne zu erzielen, müssen anfallende Gewinne an die Bürger zurückgegeben werden“, erläuterte Kämmerer Andreas Irmler. Umgekehrt müssen aber Defizite auch durch Gebühren gedeckt werden.

„Mit 1,45 Euro sind sie noch sehr günstig“, stellte Wolfgang Heyder von der Gesellschaft für Kommunalberatung Heyder und Partner fest. Er hatte die neue Gebührenkalkulation durchgerechnet. Kostendeckend wären seinen Angaben zufolge 1,50 Euro. Bürgermeister Frank Amann machte deutlich, dass Gesamtkosten von 873 000 Euro zu decken sind. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass nur ein Teil der Fixkosten in die Gebührenkalkulation einfließen darf. Weil man in den Jahren 2008 bis 2015 Gewinne gemacht hatte, konnte 2016 der Wasserpreis auf 1,18 Euro pro Kubikmeter gesenkt werden. Der größte Teil der Gewinne ist aber jetzt aufgebraucht.

Etwa 25 Euro mehr im Jahr

Für Manfred Hornstein war die Kalkulation nicht verständlich. „Da werden Dinge wie Rufbereitschaft eingerechnet, von denen man gar nicht weiß, wie hoch die Kosten tatsächlich sind“, kritisierte er. „Wenn wir zu hoch kalkuliert haben, dann geben wir in drei Jahren den Bürgern wieder etwas zurück“, konterte der Bürgermeister. Nach seiner Berechnung macht die Erhöhung für einen Vier-Personenhaushalt etwa 25 Euro im Jahr aus. Für Heinrich Stengele (Bürgerliste) war klar: „Wir wollen keinen Gewinn erzielen, aber wir müssen auch Defizite ausgleichen.“

Diskussion über anderen Kalkulationszeitraum

Wolfgang Heyder brachte einen anderen Kalkulationszeitraum in die Diskussion ein. Man könne die Gebühren auch jährlich oder alle zwei Jahre neu festsetzen, um schneller reagieren zu können. In Heiligenberg soll es aber vorerst bei der dreijährigen Gültigkeitsdauer für die Wassergebühren bleiben. Beinhaltet sind auch die Grundgebühren für die Wasserzähler, die sich in einem Privathaushalt auf 2 bis 8 Euro, je nach Durchflussmenge, belaufen.

Kosten steigen bei Schmutzwasser

Auch beim Schmutzwasser müssen die Bürger im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. 3,16 Euro werden dann pro Kubikmeter fällig. Bislang belief sich der Betrag auf 2,82 Euro. Auch beim Niederschlagswasser, das in großen Teilen der Gemeinde bereits getrennt erfasst wird, muss mehr bezahlt werden. Pro Quadratmeter abflussrelevante Fläche sind nun 0,75 Euro fällig. Bislang mussten 49 Cent pro Quadratmeter an die Gemeindekasse überwiesen werden.

Für die Schmutzwassergebühr in Heiligenberg wird weiterhin der Frischwasserverbrauch zugrunde gelegt. Das bedeutet: Pro entnommenem Liter aus der Wasserversorgung muss auch die gleiche Menge Abwasser bezahlt werden. Wer viel Wasser für seinen Garten braucht, der kann einen zusätzlichen Zähler auf eigene Kosten installieren lassen und damit Abwassergebühren sparen. Die Erhöhung der Gebühren war wegen gestiegener Betriebskosten nötig geworden.

