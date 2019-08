von Karlheinz Fahlbusch

Manche Menschen glauben, dass es ein großes Hintergrundwissen braucht, um Kunst zu verstehen. Manche haben Hemmungen, mit Künstlern über deren Werke zu sprechen, aus Sorge, sich zu blamieren. In der Galerie AllerArt in Heiligenberg will man diese Barriere abbauen. Hier sind die Künstler zu erleben und freuen sich, wenn man sie auf ihre Arbeiten anspricht.

Morlok: Kühe auf urigen Hölzern

Das war auch am Sonntag so. Die Malerin Martina Morlok konnte zwar nicht kommen, aber ihre Werke zum Thema Kuh, gemalt auf urige Hölzer, sprechen für sich. Muriel Coletti und Alfons Röllinger stellten hingegen ihre Arbeit selbst vor. Beide leben und arbeiten in Ruschweiler und sind vielfältig in der Kunstszene unterwegs.

Coletti: Spiegelrahmen mit feinem Pinsel bemalt

Coletti hat sich dem Farblinolschnitt und der experimentellen Druckgrafik verschrieben. Bei AllerArt ist sie mit Spiegeln vertreten. Diese sind nicht nur zum Hineinschauen gedacht, sondern auch zum Anschauen. Die selbst gebauten Spiegelrahmen werden mit einem feinen Pinsel bemalt mit Ölfarben bemalt. Wer genau hinschaut, kann die Schriftmotive entdecken, die da leicht verborgen von der Handschrift der Künstlerin künden.

Röllinger: Verbindung zwischen Möbeln und Kunst

Alfons Röllinger schafft aus nahezu jedem Material Kunst. So erzählte der 80-Jährige, wie er zu einem Klavier kam, das in einer Scheune zu verrotten drohte. Eine große Pianistenkarriere wurde daraus nicht, aber als zerlegtes Instrument der Grundstock für eine Performance. Und dass man aus den Tasten ebenfalls etwas machen kann, das führte der Mann aus Ruschweiler gleich vor. Ein Instrument, das eigentlich keines ist, sondern mehr ein Möbelstück. Oder doch nicht? Röllinger sucht die Verbindung zwischen Möbeln und Kunst und nennt das Ergebnis dann „MobiliArt“.

Die Werke sind bis 13. September täglich bei AllerArt gegenüber des Sennhofs in Heiligenberg zu sehen.