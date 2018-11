Mit dem Klemmbrett unter dem Arm steht Alfred Raunecker in einem Feld voller frisch gepflanzter Douglasie und Fichten. Revierförster Walter Städele erklärt ihm, dass die Brombeeren, die das Wachstum der jungen Bäume verhindern, mit Maschinen zurückgeschnitten werden. Raunecker nickt, kritzelt auf das Brett und sagt mit bayrischem Akzent. "Die Bekämpfung findet nicht mit chemischen Mitteln statt. Das ist top."

Die Prüfung hat einen wirtschaftlichen Hintergrund

Die beiden Männer haben sich im Gemeindewald Heiligenberg zur einer Waldprüfung getroffen. Mit dabei sind außerdem Michael Strütt, Amtsleiter Wald und Forst des Bodenseekreises, und Forstanwärter Markus Kramer. Vier Männer, die in zwei Stunden den Wald auf Herz und Nieren prüfen. Es geht um das PEFC-Siegel für den 160 Hektar großen Forst der Gemeinde. Alfred Raunecker ist der Auditor. Er prüft, ob die Waldbestände das Zertifikat verdienen.

Auf einer Karte erklärt Michael Strütt, Amtsleiter Wald und Forst im Bodenseekreis, dem Auditor, Alfred Raunecker, die Aufteilung des Waldes. Kreisrevierförster Walter Städele ist bei der Begehung mit dabei. | Bild: Kares, Julian

Die Überprüfung hat einen wirtschaftlichen Hintergrund: Jeder Waldbesitzer kann seine Flächen durch den "Wald-TÜV" zertifizieren lassen. Und er muss es, will er mit der Beforstung Geld verdienen. Mittlerweile verlangen Holzkäufer weltweit ein Holz, das aus einem zertifizierten Wald stammt, wie Raunecker erklärt. Jede Gemeinde zahle dafür rund 16 bis 18 Cent pro Hektar als Mitgliedsbeitrag für das Label.

Heiligenberg ist ein solches Mitglied und verpflichtet sich, die vom PEFC (Abkürzung für: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) geforderten Standards einzuhalten. Eine Vorkontrolle der Wälder gibt es nicht, stichprobenartig wird einen Waldbesitzer zu einem Audit ausgesucht. Deshalb ist der Mann mit dem Klemmbrett im Heiligenberger Gemeindewald. Er überprüft das theoretische Versprechen nach Nachhaltigkeit in der Praxis.

Auch der Arbeitschutz steht im Fokus

Für Alfred Raunecker müssen 56 Kriterien erfüllt sein, ein Großteil wird im Vorgespräch abgehakt. Es geht beispielsweise um die Arbeitssicherheit beim Holzfällen, den Zugang für Spaziergänger oder die Nachforstung zu einem Mischwald nach Sturm- oder Käferschäden. Um die Umsetzung der nicht nur auf Papier nachzulesen, lässt er sich vom Revierförster zu einem Waldstück führen, wo kürzlich Bäume geschlagen wurden.

Die Markierungen für die Gassen der Fahrzeuge in das Waldstück sind vorschriftsmäßig. "Es geht um den Bodenschutz. Hier sticht kein Gerät außerhalb der Gasse ein." Er blickt auf eine Fichte, an deren Baumstamm Harzspuren hinunterlaufen. "Bei einer Fällung dürfen nicht mehr als zehn Prozent der umliegenden Bäume beschädigt werden. Hier sehe ich nur diesen einen Streifschaden bei 100 Bäumen." Anhand eines Baumstumpfs überprüft er die Arbeitsweise mit der Motorsäge, der Baum fiel in die richtige Richtung. Ihn überzeugt, was er sieht.

Bild: Kares, Julian

Ist es nicht eigentlich ein Risiko, dass der Revierförster nur die besten Flächen des Waldes zeigen will? "Ich bin darauf angewiesen, dass ich ehrlich behandelt werde. Einen Teil der Strecke bestimme ich aber im Vorgespräch auf einer Karte selbst."

Für Revierförster Walter Städele ist der Audit nichts Alltägliches. Er hatte in seiner Amtszeit bisher nur in Frickingen eine solche Waldprüfung. Für ihn ist ein weiterer professioneller Blick von außerhalb nützlich, wie er zugibt. Dass der Gemeindewald in Heiligenberg den Ansprüchen nicht gerecht wird, davor hat der Förster keinen Bammel. "Wir haben unsere Betriebsabläufe den Kriterien angepasst. Jedes Unternehmen, dass bei uns um Wald arbeitet, ist ebenfalls für die Arbeit zertifiziert."

"Für mich ist das Müllentsorgung im Wald"

Im Auto wird die Stimmung dann doch ein wenig unbehaglich. Bei der Fahrt aus dem Wald fällt Raunecker ein Platz auf. Er fragt: "Was wird hier abgelagert?" Städele antwortet, dass in das Lager beispielsweise Totholz aus dem Wald gebracht wird. "Als Zwischen- oder Endlager?", fragt der Prüfer. Der Revierförster antwortet: "Als Endlager." Raunecker schreibt auf sein Klemmbrett und sagt: "Für mich ist das Müllentsorgung im Wald." Es wird der einzige Punkt bleiben, der im Heiligenberger Gemeindewald angekreidet wird. Revierförster Städele soll über den Lagerplatz mit dem Bürgermeister sprechen, der wiederum mit den Gemeindevertretern. Raunecker will darüber in Kenntnis gesetzt werden.

Strafen gegen Kahlschlag und Pflanzenschutzmitteln

Die Urkunde wird wegen eines solchen Makels nicht entzogen. Die Gemeinden bekommen in der Regel Zeit, um die Vorschläge des Auditors umzusetzen. Unverzüglich wird das Siegel nur bei schweren Vergehen entzogen, wie einem unbegründeten Kahlschlag von Waldflächen oder dem Einsatz von unzulässigen Pflanzenschutzmitteln. Der Prüfer resümiert nach dem zweistündigen Blick in den Heiligenberger Wald: "Das Zertifikat bleibt bestehen. Von mir gibt es ein 'Weiter so' mit auf den Weg."

Borkenkäfer setzt zu Durch Sturmschäden und den Befall durch Borkenkäfer mussten im Gemeindewald Heiligenberg in diesem Jahr rund 600 Bäume gefällt werden. Der finanzielle Schaden durch das Sturmholz beträgt rund 2000 Euro. Der Borkenkäfer und die Dürreschäden schlagen mit einem Verlust von 15000 Euro zu Buche. Revierförster Walter Städele sieht den Grund für den außergewöhnlich langen Befall der Borkenkäfer in der warm-trockenen Witterung. Sollte das Wetter im nächsten Jahr ähnlich werden, erwartet der Förster ein noch größeres Ausmaß an Baumschäden durch den Käfer, da sich die Population in diesem Jahr weiter aufgebaut hat. Für die Forstmitarbeiter ist die Fällung der Bäume die einzige Möglichkeit, um die Ausbreitung zu stoppen. Auch halten die Dürreschäden im Wald weiter an, so ist das Ausmaß der notwendiger Nachpflanzungen noch nicht absehbar, sagt Städele. Nach seiner vorläufigen Einschätzung werden im Gemeindewald Heiligenberg weniger als 1000 Forstpflanzen wie Bergahorn, Lärchen oder Douglasien notwendig sein, um die Schadflächen zu bestocken. Vielfach könne auch eine natürliche Verjüngung übernommen werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein