von SK

Zu einem Brand in den Küchenräumen der Mensa einer Schule im Fohrenbühlweg in Heiligenberg wurden am Samstagmorgen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen. Der Alarm wurde um 6.50 Uhr ausgelöst, berichtete die Polizei.

"Brand schnell gelöscht"

Nachdem unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, wurde es durch die Feuerwehr durchsucht. Personen konnten keine festgestellt werden. Der Brand in der Küche der Mensa konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Das Aggregat eines hier stehenden Kühlschranks fing aufgrund eines technischen Defekts Feuer und setzte diesen in Brand. Da durch den Brand auch eine Wasserleitung beschädigt wurde, beläuft sich der Sachschaden nach Schätzungen der Polizei auf etwa 20 000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei Überlingen der Rettungsdienst des DRK sowie die freiwilligen Feuerwehren Heiligenberg sowie der umliegenden Teilorte. Personen kamen nicht zu schaden.