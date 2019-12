von Karlheinz Fahlbusch

Zehn Wohnhäuser, mehrere Schulgebäude, ein Schulkindergarten, ein Reitstall bilden das Dorf Föhrenbühl, das direkt an Steigen angrenzt. Ein Schild weist darauf hin, dass es hier zur Camphill Schulgemeinschaft geht. „Möchten Sie eine Tasse Kaffee?“ fragt Daniel Braun. „Echten Kaffee?“ frage ich, denn in meiner Erinnerung an Besuche in anthroposophischen Einrichtungen in früheren Jahren, taucht der Begriff Bohnenkaffee nicht auf. Braun zeigt auf einen Vollautomaten. Während die Maschine rattert gibt es neugierige Blicke von jungen Leuten mit Downsyndrom, die sich über den Gast mit der Kameratasche wundern. Und es gibt immer ein freundliches „guten Morgen“.

Mitarbeiter müssen überzeugt werden

Daniel Braun arbeitet hier als Lehrer. Ursprünglich ist er Biologe und machte später eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Seit 1977 ist er in Föhrenbühl und er kann eine ganze Menge erzählen, wenn man ihn nach dem Thema „Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt“ fragt. Einfach sei das nicht, sagt er. Vor einigen Jahren seien die meisten Menschen mit einer Einschränkung in einer entsprechenden Werkstatt untergekommen. Nun bemühe man sich immer mehr, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Doch das passt nicht für jeden“, weiß Braun. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssten einfach zueinander passen. Auch müssten die Mitarbeiter überzeugt werden, dass der neue Kollege vielleicht etwas länger braucht und auch alles nicht sofort versteht.

Daniel Braun, Heilerziehungspfleger: „Unsere Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen, ist nicht einfach.“ | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

So ging es auch Dennis. Der 18-Jährige besucht die Berufsschulstufe. Er stammt aus dem Schwarzwald, hatte Probleme zu Hause und kam schließlich nach Föhrenbühl ins Internat. „Hier geht es mir deutlich besser“, sagt er. Wenn es um seine berufliche Zukunft geht, dann hat Dennis eine klare Vision: Autos haben es ihm angetan und er möchte gerne in einer Werkstatt arbeiten. Dass er mit dem Abschluss der Berufsschulstufe keine reguläre Lehre machen kann, das ist ihm klar. „Aber Kfz-Helfer müsste gehen“, sagt er. Er hat auch schon ein Praktikum in einer Autowerkstatt gemacht. Die Atmosphäre sei sehr entspannt gewesen, erinnert er sich. Auch wenn „ich manchmal eine Macke im Kopf habe“. Am ersten Tag seien die Kollegen sehr skeptisch gewesen, doch das habe sich dann gelegt. Dennis, der sich sehr gut verbal ausdrücken kann, hat sich auch schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, eine Ausbildung zu machen. Wo könnte es da klemmen? „Mathe“, sagt er. Zahlen seien nicht so sein Ding. Deshalb wäre auch Bankangestellter kein Beruf für ihn. Später hätte er gerne eine Familie und eine nette Wohnung. Seine Ziele unterscheiden sich also nicht von dem anderer junger Leute. Nur der Weg dahin dürfte deutlich schwieriger sein. „Das ist mir bewusst“, sagt er. Aber wenn man sich nicht anstrenge, dann bringe man es auch zu nichts.

Marcel ist Fußballfan und jemand, dem keine Arbeit zu viel ist. Er ist sehr gerne bei den Tieren. Doch ob sich der Berufswunsch „Tierarzt“ erfüllen lässt, das scheint doch eher unrealistisch. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Etwas unrealistischer ist da der Berufswunsch von Marcel, den wir beim Reitstall treffen. Die Pferdehaltung ist hier wichtig für die tiergestützte Therapie. Marcel mag die Tiere und kann viele Arbeiten allein erledigen. Ob das jedoch reicht, um später Tierarzt zu werden? „Wird sicher schwer, oder?“ sagt er mit einem Lächeln und nimmt wieder die Schubkarre in die Hand. Nachher muss er noch zum Unterricht. Die Allgemeinbildung steht heute auf dem Stundenplan. Und um was geht es da? „Um die Menschen und ihre Organe innendrin“, erklärt der 18-Jährige, der seit einem Jahr in Föhrenbühl lebt. Mit seinem Lieblingshobby unterscheidet er sich nicht von anderen Altersgenossen: FC Bayern. „Tschüss, ich muss jetzt weitermachen“, sagt Marcel und winkt zum Abschied. Man hat den Eindruck, dass er momentan mit seinem Leben zufrieden ist. Doch was die Zukunft wirklich bringt, das weiß er noch nicht.

Sprechen ohne Worte: Gabriel (rechts) kommuniziert mit Hilfe eines Tablets und kann damit klar ausdrücken, was er möchte. Maria Höflin unterstützt den jungen Mann mit viel Geduld. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Deutlich schwieriger wird die Unterhaltung mit Gabriel. Er sitzt in einem Rollstuhl vor einem Tablet. Sprechen kann der 18-Jährige nicht. Aber er kann sehr wohl artikulieren, was er möchte, oder was er nicht möchte. Auf dem Tablet gibt es zwei Icons für „Ja“ und Nein“ und die drückt er mit der rechten Hand. Geduld muss der Fragesteller da schon aufbringen. Aber was ist Zeit, wenn es darum geht, mit einem Menschen zu kommunizieren, von dem man gar nicht erwartet, dass dies überhaupt möglich ist? Gabriel rollte mit den Augen und schafft es, sein Okay für ein Foto zu geben. Maria Höflin kennt den jungen Mann schon seit zehn Jahren. Die Heilpädagogin ist Spezialistin für Kommunikations- und Sprachanbahnung und beschäftigt sich täglich mit etwa fünf bis zehn Schülern. Wenn es mit dem Tablet nicht geht, dann nimmt sie eine rote und eine grüne Plastikkarte zur Hand, die dann entsprechend berührt werden muss. Das Berufsziel von Gabriel herauszufinden, das dauert seine Zeit. Endlich kommen wir einer Lösung nahe. Soll es etwas mit Musik sein? Gabriel drückt das Icon für „Ja“ und in seinen Augen ist die Freude unübersehbar.

Frickingen/Heiligenberg Mehr Raum für Menschen mit Handicap: Camphill-Dorfgemeinschaft weiht Gläserne Schreinerei, Werkstatt und Wohnungen ein Das könnte Sie auch interessieren

Elisabeth Labudde ist Abteilungsleiterin der Berufsschulstufe. Die Sonderschullehrerin bringt die Ziele auf den Punkt: „Es ist unsere Aufgabe, auch auf das Leben nach der Schule vorzubereiten.“ Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Egal ob der beschützte Rahmen in einer Werkstatt oder eine Tätigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt. Klar ist: „Wir entlassen niemanden ohne eine passende Anschlusslösung.“

Frickingen Eine Ära geht zu Ende – der Altheimer Dorfladen schließt zum 1. September Das könnte Sie auch interessieren

Von der Schule zur Arbeit

Die Camphill Schulgemeinschaft hat ihren Namen vom schottischen Anwesen Camphill-House, wo der Wiener Arzt Karl König eine Lebensform propagierte, die Menschen mit einer geistigen Behinderung die notwendigen Hilfen zur Verfügung stellt und in der sie sich als Person, gerade auch jenseits ihrer Behinderung, verwirklichen können. 1958 kam König nach Brachenreuthe und begann, seine Ideale in der Bodenseeregion umzusetzen.

Deggenhausertal Auf dem Lehenhof wird seit über 50 Jahren Inklusion gelebt Das könnte Sie auch interessieren

Die Berufsschulstufe umfasst verschiedenen Lerngruppen. Für Menschen mit sehr schweren Behinderungen gibt es sogenannte Förderklassen, in denen neben der Pflege vorwiegend basale Angebote in den Bereichen der Motorik, Kommunikation, Wahrnehmung und Lebensbewältigung stattfinden. In anderen Gruppen wird praktisch in Schulwerkstätten gearbeitet und es werden auch Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet. Ganz wichtig ist das soziale Miteinander. Mit dem Besuch der Berufsschulstufe wird die Pflicht zum Besuch einer Berufsschule erfüllt. „Wir bereiten sehr differenziert vor, da die Schüler sehr unterschiedliche Kompetenzen und Wünsche in ihre Berufswegeplanung einbringen“, sagt Abteilungsleiterin Elisabeth Labudde.

Heiligenberg-Steigen Freudiges Fest rund um den Herbst bei der Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl Das könnte Sie auch interessieren

Die meisten jungen Leute besuchen nach der Schule entweder einen Berufsbildungsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen oder einen Förder- und Betreuungsbereich. Wünsche in Richtung Ersten Arbeitsmarkt werden auf jeden Fall ernst genommen und auf Realisierbarkeit überprüft. Dies geschieht vorrangig durch Praktika. Soll der Weg in Richtung des Ersten Arbeitsmarktes gehen, so führt er meist über die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) der Tannenhagschule in Friedrichshafen. Klappt der Schulbesuch, findet dann auch im Wohnen der Schritt in die Verselbstständigung statt. In den vergangenen fünf Jahren ist es nach Aussage der Schule gelungen, Schüler, Eltern und gesetzliche Betreuer so zu beraten, dass für nahezu jeden Abgänger ein passender Nachfolgeplatz gefunden werden konnte. (kf)