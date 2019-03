Heiligenberg vor 4 Stunden

Balance von Einnahmen und Ausgaben soll gehalten werden

Der Gemeinderat in Heiligenberg hat den Haushalt beschlossen. Es wird viel in die Baulanderschließung investeiert, aber auch in die Kinderbetreuung. „Wir setzen die richtigen Schwerpunkte“, meinte Bürgermeister Frank Amann.