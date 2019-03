von SK

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Auto von Katzensteig kommend in Richtung Kirnbach und übersah an der Kreuzung der K 7767 ein vorfahrtsberechtigtes, aus Richtung Hattenweiler in Richtung Großschönach fahrendes Auto einer 67-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander, berichtet die Polizei. Bei dem Verkehrsunfall ist Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.