Heiligenberg vor 2 Stunden

60.000 Euro Schaden wegen Küchenbrand in Wohnung einer 80-Jährigen

Zu einem Küchenbrand in der Wohnung einer Seniorin in Heiligenberg ist es am frühen Donnerstagmorgen gekommen. Die Wohnung ist aktuell unbewohnbar, die Bewohnerin ist bei Nachbarn untergekommen.