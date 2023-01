Zwei Unfälle, drei Leichtverletzte, fünf demolierte Fahrzeuge, 21.000 Euro Schaden: Schneeglätte hat am Mittwoch kurzzeitig für ein Verkehrschaos auf der Straße zwischen Rickertsreute bei Heiligenberg und Denkingen geführt. Gegen 8 Uhr kam ein 23-Jähriger mit seinem Ford in einer Kurve ins Schleudern und stieß mit dem Opel im Gegenverkehr zusammen. Dessen Fahrerin, eine 71-Jährige, und der Unfallfahrer selbst wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei schreibt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

Bodensee Endlich Schnee am Bodensee! Die schönsten Bilder aus dem Winter-Wunderland Das könnte Sie auch interessieren

BMW-Fahrer erkennt Rückstau zu spät

An der Unfallstelle bildete sich ein Rückstau, der kurze Zeit später zu einem zweiten Unfall führte. Denn ein 36-Jähriger erkannte den Stau zu spät und rutschte beim Bremsmanöver mit seinem BMW auf zwei wartende Fahrzeuge. Der BMW streifte die Seite eines Kleinlasters und stieß gegen das Heck eines VW. Die 51-jährige Fahrerin des VW erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen, auch sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro.