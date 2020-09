Heiligenberg vor 4 Stunden

21-Jähriger schleudert bei Heiligenberg mit Auto von Straße

Ein 21-Jähriger fuhr am Montagabend gegen 18.40 Uhr mit seinem Audi auf der L 207a von Rickertsreute in Richtung Illmensee und kam bei Heiligenberg in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der regennassen Fahrbahn ab, berichtet die Polizei.