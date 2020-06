von Lorna Komm

Dieses Recht müsste anderweitig auf dem Baugrundstück durch Baulast sichergestellt werden, sagte Bauamtsleiter Denis Lehmann in seiner Vorstellung des Bauantrags. Die geplante Gewerbehalle sollte eine Grundfläche von 690 Quadratmetern haben und der Herstellung, Montage, Reparatur und Lagerung von Fahrzeugteilen dienen. Ein Betriebsleiterwohnhaus auf einer Grundfläche von 142 Quadratmetern und eine Garage von 156 Quadratmetern waren für den westlichen Teil der Grundstücke geplant.

Bereits 2000 ähnliche Baugenehmigung

Für die beiden Grundstücke wurde bereits im Jahr 2000 eine ähnliche Baugenehmigung erteilt, erläuterte Lehmann. Das Bauvorhaben wurde nicht realisiert, zwischenzeitlich hätten die Eigentümer gewechselt, fügte der Amtsleiter an. “Aus Sicht der Verwaltung ist das Bauvorhaben sehr voluminös ausgestaltet, aber in Gesamtbetrachtung als positiv für diesen Abschnitt des Gewerbegebiets zu bewerten“, schloss Lehmann seinen Vortrag. “Als gerade noch so städtebaulich vertretbar“, bezeichnete Bürgermeister Volker Frede den Antrag. Er umfasse zwar gravierend viele Überschreitungen aber das Vorhaben läge ganz hinten im Gewerbegebiet und würde die letzte Lücke schließen.

Räte sprechen sich gegen Vorhaben aus

“Wozu machen wir Bebauungspläne, wenn die Baufenster gar nicht eingehalten werden?“, fragte Thilo Brändle (FW). Er wollte ebenfalls wissen, ob die Halle am Stück gebaut werden müsse, und störte sich an der Bezeichnung Wohnhaus für ein Gewerbegebiet. Auch Fabian Dimmeler (FW) störte sich an dem Betriebsleiterwohnhaus, verwies auf das neu geplante Gewerbegebiet und meinte, „wenn wir im alten Gebiet alle Regelungen komplett übergehen, machen wir uns unglaubwürdig“.