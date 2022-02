von Mardiros Tavit

Eine illustre Besuchergruppe hat Gerda-Marie Rößler in ihrem Kleinen Museum in Hagnau empfangen. Sunay Akin, Gründer des „Istanbul Spielzeug Museum“ und türkischer Bühnenkünstler, nutzte die Gelegenheit, im Vorfeld seiner Auftritte in Neu-Ulm und Zürich das Kleine Museum von Rößler zu besuchen. Österreichische Freunde hatten ihn nach einem Auftritt in Bregenz auf das Kleine Museum in Hagnau aufmerksam gemacht. Akin wurde begleitet von seinem Assistenten Can Adigüzel, dem Fotografen und Übersetzer Özgür Beytas und dem Leiter des Istanbuler Düstepe-Spielemuseums, Orhan Bahtiyar. Getreu des türkischen Sprichworts „Lass uns Süßes essen, um süß zu sprechen“ (tatli yiyelim, tatli konusalim) empfing die Gastgeberin ihre weitgereisten Gäste mit Tee und Gebäck.

Auch die Matchbox-Autosammlung von Wolfgang Hoffmann zauberte einem begeisteren Sunay Ak?n ein Lächeln ins Gesicht. | Bild: Mardiros Tavit

Schon beim Eintreten ins Haus staunten die Besucher über Raritäten. Hier hängen in Vitrinen die auf Hochglanz polierten Spielzeugautos von Rößlers Mann Wolfgang Hoffmann. Die Volkswagen-T1-Modelle begeisterten. „Es fehlen nur noch zwei, dann habe ich sie komplett“, sagte Hoffmann und meinte selbstredend die Erstausgaben des Ur-VW-Busses.

Sunay Akin und sein Museum Sunay Akin Sunay Akin kam am 12. September 1962 in der türkischen Schwarzmeerstadt Trabzon zur Welt. Er ist ein intellektueller Tausendsassa. Seit 1984 veröffentlicht er Gedichte, arbeitet als Fernseh- und Radiomoderator. In den sozialen Medien hat er jeweils über eine Million Follower. In seiner YouTube-Show „Hier ist das Kind“ führt er mit türkischen Prominenten biografische Gespräche. Als Autor veröffentlicht er Gedichte, Romane und Sachbücher. Mit seinem Bühnenprogramm ist er europaweit unterwegs. Istanbuler Spielzeug-Museum Das „Istanbul Oyuncak Muzesi“ wurde am 23. April 2005 in Kadiköy auf der asiatischen Seite Istanbuls eröffnet. Eine programmatische Aussage, denn am 23. April feiert die Türkei mit einem Nationalfeiertag auch die Kinder. Das türkische Kinderfest ist das größte seiner Art. Gründer des Museums ist Sunay Akin. In einem historischen Herrenhaus werden die Exponate aus 20 Jahren Sammelleidenschaft aus 40 Länder ausgestellt. Viele der 4000 Exponate sind über 200 Jahre alt. Zum Angebot des Museums gehören neben Vorträgen und Führungen auch Aktionstage. Das Istanbuler Spielzeug-Museum stand Pate für viele andere Spielzeugmuseen in der Türkei. Die Homepage in englischer Sprache: https://istanbuloyuncakmuzesi.com/

Am Teetisch ging es um Sammelleidenschaft, schlechte Qualität der heutzutage angebotenen Spielzeuge, die kulturelle Einordnung solcher Sammlungen und das Aussterben der Handwerkskunst, die diese historischen Objekte bewahren und wiederherstellen kann. Ein leidenschaftliches Fachgespräch auf hohen Niveau. Rößler gab einen Überblick über den Beginn ihrer Sammlung und die Entwicklung ihres Sammelfelds historischer Puppen, Puppenhäuschen und -stuben sowie Kaufläden, Küchen und Blechspielzeug.

Gerda-Marie Rößler und Sunay Ak?n vor einer seltenen Arche aus Stroh. Die Museumsleiterin hatte das Exponat aufwendig restaurieren lassen. | Bild: Mardiros Tavit

Alles fing mit einem Herd für die Puppenstube an

Angefangen hatte alles mit der Suche nach einem Miniaturherd. „Meine Tochter hatte eine Puppenstube mit einer Küche und dafür wollte ich ihr einen Herd kaufen.“ Den passenden Herd fand Gerda-Marie Rößler nicht. Aber bei ihrer Suche stieß sie auf einen etwas größeren Herd – untauglich für die Puppenstube der Tochter, aber dennoch ein Stück, das in Rößler etwas berührte. Die Miniatur-Küche ging ihr nicht aus dem Sinn. Am Ende kaufte sie den Herd. Damals, 1975, dachte sie noch nicht an eine Sammlung. Im Laufe der Zeit kamen jedoch immer mehr Objekte hinzu. 1986 entschloss sie sich, ihre Sammlung öffentlich zu machen: Das Kleine Museum war im Souterrain ihres Hauses geboren.

Anhand der detailreichen Puppenstube kann die Geschichte der Küche erklärt werden. Womit die ehemaligen Spielzeuge zu historischen Erklärstücken werden und ihre Bedeutung wechseln. | Bild: Mardiros Tavit

Über 70 Lebenswelten im Kleinformat zu sehen

In den vergangenen 36 Jahren ist ihre Kollektion auf über 70 Lebenswelten en miniature gestiegen. Der türkische Gast war beim Betrachten der Exponate hin und weg. „Diese Schwimmbäder liebe ich, sie sind auf dem Markt eigentlich nicht mehr zu finden“, erklärte er seinen Begleitern. Und auch bei der perfekt restaurierten Arche blieb er lange stehen, während Rößler ihm die Geschichte und Details des Ausstellungsstücks erklärte. So ging es reihum an den Vitrinen vorbei.

Puppenstuben erzählen von historischen Lebenswelten – wie diese Stube mit einer Figur von Kaiser Wilhelm II. Wie der reale Staatsmann hat auch die Puppe einen verkürzten Arm. | Bild: Mardiros Tavit

Sammlung mehr ein historisches denn ein Spielzeug-Museum

Rößler erzählte und die Gäste staunten und waren begeistert. Dabei kam beiden Seiten nicht nur die Liebe zum Detail, sondern auch das Verständnis um solche Sammlungen entgegen. „So eine Ausstellung zeigt nicht nur Puppen, sie zeigt das damalige Leben und die Lebensumstände“, erklärte Akin. Der Gast lobte: Eine solche Zusammenstellung auf einem solch hohen Niveau habe er noch nie gesehen. Das Museum sei in seiner Authentizität mehr ein historisches denn ein Spielzeug-Museum. Womit er die Rößler‘sche Sammlung auf ein europäisches Niveau hob. Denn Akin kennt nach eigenem Bekunden ziemlich jede Ausstellung und Sammlung sowie Museum auf diesem Feld.

Ein Geschenk für den Gast vom Bosporus

Am Ende der Führung durch ihr Museum hatte die Museumsgründerin plötzlich drei Puppen in der Hand, die orientalische Figuren darstellten. Die Gäste waren sichtlich berührt. Akin verewigte den Besuch im Gästebuch und schlug mit einer Istanbul-Silhouette eine Brücke an die Stadt am Bosporus auf zwei Kontinenten.

Sunay Ak?n trägt sich im Gästebuch ein: „Liebe Gerda-Maria Rössler, ich bin aus Istanbul gekommen, kehre zurück als ein Fan deines Museums. Die wertvollsten Stücke der Spielzeuggeschichte hast du zusammengestellt. Das ist eine Magie. Ich bin sehr dankbar für das, was du für das menschliche Kulturerbe gemacht hat. Mit Liebe, Sunay Ak?n“ | Bild: Gerda-Marie Rössler

Das Kleine Museum in Hagnau

Gerda-Marie Rößlers Sammelleidenschaft begann 1975 mit der Suche nach einem Spielzeugherd für ihre Tochter. Im Laufe der Zeit spezialisierte sie sich auf Puppen, Puppenstuben, -küchen, Kaufläden und Schulen. 1986 stellte sie ihre Sammlung erstmals im Kleinen Museum in ihrem Souterrain der Öffentlichkeit vor. Seitdem hat sich die Autodidaktin zu einer Expertin entwickelt. Über 80 historische Puppenstuben nennt sie ihr Eigen. Hinzukommen Puppen, Blechspielzeug und unzählige Einzelteile. Vieles musste aufwendig restauriert werden. Immer wieder bekommt das Kleine Museum Besuch von Museumsleitern europäischen Ranges. Die Ausstellungsstücke stammen aus den Jahren 1820 bis 1950 und decken die Epochen des Biedermeier, des Historismus, des Jugendstils ab. Der Förderverein des Museum zählt rund 40 Mitglieder, die über die ganze Welt verstreut sind. Wegen der Corona-Pandemie ist das Museum für die Allgemeinheit geschlossen, aber auf Anfrage führt Gerda-Marie Rößler durch die Sammlung. Informationen im Internet: puppen-und-spielzeugmuseum.de