Hagnau – Es ist mittlerweile fünf Jahre her, dass es beim Winzerverein Hagnau einen Tag der offenen Tür gab. Beim Hagnauer Weintag wird eigentlich jedes Jahr der edle Tropfen sowie das gesamte Anbaugebiet gefeiert – jeweils im Wechsel mit dem Weinwanderwegsfest und einem Tag der offenen Tür. Dieser Rhythmus wurde durch Corona mächtig durcheinander gebracht. Nun ist es endlich wieder soweit und der Winzerverein Hagnau öffnet am Sonntag, 30. April, nicht nur die Türen seines Kellers, sondern veranstaltet ein großes Fest auf dem Platz vor der alten Kelterhalle und dem Rathaus – und das mit einem so umfangreichen Programm wie noch nie bei einem Hagnauer Weintag, denn am Abend findet noch ein Konzert mit Coverband „Crossbeats“ statt.

Anbaufläche ist gewachsen

Am Tag der offenen Tür, der um 11 Uhr beginnt, gibt es außerdem jede Menge Neues zu entdecken, denn der Winzerverein Hagnau hat sich in den vergangenen fünf Jahren deutlich erweitert. „Unser Anbau ist fertig und kann auch besichtigt werden“, erklärt Geschäftsführer Tobias Keck. „Dieser war dringend notwendig, weil wir in den vergangenen Jahren in der alten Kelterhalle buchstäblich aus allen Nähten geplatzt sind.“ Das liegt daran, dass sich die Anbaufläche der insgesamt mehr als 50 Winzerfamilien in der Genossenschaft in den vergangenen Jahren auf 170 Hektar gewachsen ist. Entstanden ist ein Winzerhaus, das viel mehr als nur eine Erweiterung der Kelterhalle ist.

Aber auch musikalisch wird es am Hagnauer Weintag am 30. April auf der Bühne vor der alten Kelterhalle einiges zu erleben geben. Zum Auftakt wird die Bauernkapelle Oberschwaben spielen. Ab 14 Uhr sorgen die Hagnauer Schorlesprinter für die musikalische Unterhaltung. Und als Höhepunkt und Abschluss des Tages gibt es nach dem Rahmenprogramm ab 18.30 Uhr noch ein großes Konzert mit der Coverband „Crossbeats“

Tagsüber gibt es neben der Musik ein buntes Programm für die ganze Familie. Mittelpunkt sind die zahlreichen Führungen, die alle halbe Stunde stattfinden und zu denen man sich nicht anmelden muss. Treffpunkt ist jeweils vor dem riesigen beschrifteten Tor des neuen Winzerhauses. Zum Auftakt gibt es ein Gläschen Wein und dann jede Menge Neuigkeiten über das neue Gebäude, die Nutzung und das zukünftige Einsatzgebiet der verschiedenen Stockwerke.

Außerdem wird es ein breites kulinarisches Angebot von Hagnauer Gastronomiebetrieben geben. Zudem präsentieren sich die Nudelmanufaktur Skid aus Überlingen sowie die Ölbude im Tal mit der Ölpresse. Alle Weininteressierte können hautnah miterleben, wie der edle Tropfen in die Flasche kommt, denn die Abfüllanlage ist am Hagnauer Weintag ebenfalls in Betrieb. Wer dann auch noch eine Flasche mitnehmen möchte, kann sich im Weinverkauf, der geöffnet hat, eindecken.

Hagnauer Weintag

Im Rahmen eines Tages der offenen Tür bietet der Winzerverein Hagnau am Sonntag, 30. April, von 11 Uhr bis 17 Uhr ein Blick hinter die Kulissen. Neben Führungen durch den Winzerverein wird das neue Winzerhaus mit der neuen Kelterhalle vorgestellt. Auf dem Platz zwischen Rathaus und alter Kelterhalle gibt es außerdem ein breites Rahmenprogramm. Der Weinverkauf hat geöffnet. Zum krönenden Abschluss findet um 18.30 Uhr ein Konzert mit der Coverband „Crossbeats“ statt. Der Eintritt ist frei und zu den Führungen sind keine Anmeldungen notwendig. Weitere Informationen gibt es unter:

http://www.hagnauer.de

http://www.hagnauer.de Das Programm:

11 Uhr: Bauernkapelle

Oberschwaben

14 Uhr: Hagnauer Schorlesprinter

18:30 Uhr: Crossbeats

Die Auftritte finden jeweils auf der Bühne vor der alten Kellerhalle statt. Außerdem gibt es jede halbe Stunde Führungen vom alten Holzfasskeller bis zum Neubau sowie ein Rahmenprogramm mit Tombola und einen Zeitraffer-Film über den Neubau des Winzerhauses.