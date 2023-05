Der erste Hagnauer Weintag nach Corona war ein voller Erfolg. Von mittags bis abends schoben sich Tausende von Menschen über das Winzergelände, verweilten bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee auf den Bierbänken und genossen die gute Stimmung und das frühlingshafte Wetter. Das Wetter war auch die Erklärung des Winzerchefs Karl Megerle für den großen Andrang. „So viele Leute hatten wir noch nie“, freute er sich. „Es war das ideale Wetter für so ein Fest: nicht so heiß, kein Regen, dazu das schlechte Wetter an den Vortagen und in der Vorhersage. Da wollte jeder die Gunst der Stunde nutzen und an diesem Tag das Fest genießen“, so Megerle. So waren bereits um 15 Uhr sämtliche Essensvorräte aufgebraucht. Aber Kuchen gab es noch. Gut kamen die neuen Schorle-Flaschen an. „Vor allem abends bei der Party mit den Crossbeats waren die kleinen Flaschen der Renner“, wusste Megerle zu berichten.

Auf den Erfolg des Weintages stoßen an (von rechts): Winzerchef Karl Megerle, Bodensee-Weinprinzessin Elin Arnold und Geschäftsführer Tobias Keck. | Bild: Uwe Petersen

Ebenfalls unerwartet stark war der Andrang auf die Kellerführungen. Ursprünglich waren die in Gruppengrößen von 15 bis 20 Besuchern geplant; doch schon die ersten Gruppen waren deutlich größer. „Fast alle Gruppen waren zwischen 30 und 60 Leute groß“, berichtete Megerle. „Meistens waren vier Gruppen gleichzeitig unterwegs.“ So kam es immer wieder auch zu Wartezeiten einer hinteren Gruppe auf eine vordere. Doch die Besucher nahmen es mit Geduld. „Viele hatten offensichtlich das Bedürfnis, die Keller und vor allem die neuen Gebäude von innen zu sehen“, mutmaßte Megerle. Denn offiziell sind diese noch nicht eingeweiht, so dass sie den meisten noch unbekannt sein dürften.

Wie immer begannen die Führungen im Holzfass-Keller. Es ist Tradition in Hagnau, dass alle 25 Jahre ein neues Holzfass dazu kommt. Momentan zieren also fünf dieser Traditionsfässer den Keller. Beeindruckend ist der Unterschied, wenn die Besucher dann durch die alten Anlagen in den neuen Keller kommen: Ein riesiger Raum erwartet sie, in dem sogar die neuen 28.000-Liter-Fässer nicht auffallen. Offenheit statt Enge, vor allem auch deswegen, weil die gesamte Pressen- und Wärmeanlage noch nicht installiert ist. Das sollte eigentlich schon passiert sein, aber Corona und Lieferengpässe bei den Herstellern führten zu Verzögerungen. „Wenn wir 2024 die neue Anlage nutzen könnten, wäre das schön. Ich rechne aber eher mit 2025“, zeigte sich Vorstand Hermann Dimmeler realistisch.

Von der Halle aus gingen die Führungen, an denen „erfreulich viele junge Leute“ (Megerle) teilnahmen, durchs neue Verwaltungsgebäude, dessen Büros am Weintag allerdings nicht besetzt waren: Es mussten ja alle beim Fest helfen. Schließlich endete der Rundgang bei einem letzten Gläschen Wein im Vorsaal des Winzerhauses, von wo aus sich die Gäste wieder auf den Festplatz begaben, um etwas zu essen und der Musik der „Bauernkapelle Oberschwaben“ aus Ravensburg und der heimischen „Schorlesprinter“ zu lauschen.