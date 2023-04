Nach langer Coronapause gibt es jetzt wieder einen Hagnauer Weintag, wie er in normalen Zeiten alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Obst- und Weinwanderwegfest stattfindet. Am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr beginnt das Fest als Frühschoppen unter der musikalischen Begleitung durch die Bauernkapelle Oberschwaben aus Ravensburg. Nach dem Mittagessen übernehmen um 14 Uhr die heimischen Schorlesprinter und begleiten das Nachmittagsprogramm, das bis etwa 17 Uhr geplant ist. Nach einer Umbaupause ist dann der eigentliche Weintag zuende und es beginnt um 18.30 Uhr die Abendparty mit den Crossbeats.

Das alles soll unter freiem Himmel stattfinden – sofern das Wetter mitspielt. „Wenn es so wäre, wie jetzt, das wäre optimal“, meinte denn auch Tobias Keck, der Geschäftsführer, beim Fototermin vor dem Tor der neuen Halle. An diesem jetzt wohl imposantesten Punkt des gesamten Winzervereins, der nicht zuletzt durch das Zitat des Winzervereingründers Heinrich Hansjakob sofort ins Auge sticht, werden die Führungen beginnen, die während der gesamten Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr angeboten werden. Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates führen dabei durch die Keller und Betriebsräume und erklären dort den Weg der Trauben bis hin zum fertigen Wein.

Nicht Teil der Führung, aber ebenfalls zu besichtigen ist die moderne Abfüllanlage, die am Sonntag in Betrieb sein wird. Schon während der Führungen kann man den einen oder anderen Wein probieren; auch sonst sind auf dem Gelände Tische mit Proben von Wein und den Edelbränden des Winzervereins verteilt. Gespannt darf man auf die neueste Produktlinie sein, die fertig gemischten Schorle in weiß und rosé, die sich laut Winzerchef Karl Megerle vor allem an ein junges Publikum wenden.

Wie üblich werden auch diesmal einige Gäste ihre Produkte anbieten, so die Öl-Bude aus dem Deggenhausertal und die Überlinger Nudel-Manufaktur Skid. Ein breites Essensangebot – von Fisch über Fleisch oder auch Kuchen – sorgt für das leibliche Wohl der Gäste. Der Eintritt zum Fest und die Führungen sind frei.