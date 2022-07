von Lorna Komm

„Eule findet den Beat – Auf Europatour“ – so lautet der Titel des zweiten Musicals der Hagnauer Grundschule. Wie schon im ersten 2019 aufgeführten Musical, als die Eule verschiedene Musikstile kennenlernte, stand auch diesmal die musikalische Bildung im Vordergrund. Die Schulkinder der ersten und vierten Klasse lernten auf spielerische Art verschiedene Instrumente, Tänze und Kulturen anderer Länder kennen und vermittelten ihr erworbenes Wissen in der Aufführung an die Zuschauer weiter.

Fuchs (Colin Stenschke) sang von irischen Kobolden und Feen, während die Pubbesucher kräftig feierten. | Bild: Lorna Komm (lko)

Im Gegensatz zur ersten Aufführung, welche im Gewandhaus stattfand, ging es bei der Fortsetzung tatsächlich auf Tour. Spielort war der komplette Uferpark und auch der Bodensee wurde mit einbezogen. Die Reise durch die europäischen Länder startete in der Heimat, wo die Eule, dargestellt von Milena Kaiser und Hannah Volz in Zweitbesetzung, den bayrischen Biber (Leon Graf/ Niklas Schmidt) traf. Dieser erklärte ihr die Funktion des Playbacks und welche Botschaften im Schlager übermittelt werden. „Dass man von Herzen mitsingen kann, ist das wichtigste beim Schlager“, sagte das Nagetier. Weil er zurück nach Bayern wollte, nahm er die Eule mit in seinen Tourbus.

Olé: Spanischen Flamenco brachte die Tänzerin Lia Bertsch der Eule Milena Kaiser bei. | Bild: Lorna Komm (lko)

Auf dem Weg nach Frankreich sammelten sie den liebeskranken Flamingo (Nils Probst) ein. Unter dem Eiffelturm, zu welchem das Klettergerüst auf dem Spielplatz umdekoriert wurde, führte er sie ein in die Welt der Chansons. Weltschmerz, Liebe und Ironie seien hier der Hauptinhalt. Weiter durch den Park rollte der aus bunten Stangen gebastelte und mit den Kinderfüßen angetriebene Tourbus nach Spanien, die Zuschauer folgten im Pulk. Die Flamencotänzerinnen Lia Bertsch und Emila Werner warteten hier schon. Die mit Nägeln beschlagenen Schuhe der Flamencotänzer sind wie ein tanzendes Instrument, erfuhren die Zuschauer, sowie dass voller Inbrunst gesungen werde.

Echse (David Keller), Fuchs (Colin Stenschke), Biber (Leon Graf), Eule (Milena Kaiser) und Flamencotänzerin (Lia Bertsch) beim Schlusskonzert. | Bild: Lorna Komm (lko)

Die nachtschwärmende Eule wurde in einen Irish Pub geladen. Der Fuchs Colin Stenschke erklärte die handgemachte, irische Fiedel und sang von Kobolden und Feen sowie vom Gold am Ende des Regenbogens, während die in grün-weißen Landesfarben gekleideten Pubbesucher unter dem Spiegel mit Guinness-Logo kräftig feierten und die Tri-Whistles ein Flötenkonzert gaben. Die hinter der Theke arbeitende Ziege (Tim Friedrich) wollte zurück auf den Balkan. Lang dauerte der anschließende Weg ins antike Griechenland. Nicht nur die Zuschauer mussten umziehen, sondern auch die Tontechnik auf einem Bollerwagen. Damit die Besucher auf dem Außengelände überall gleich gut hören konnten, waren die Darsteller mit Mikrofonen ausgerüstet. Neben Amphoren auf einem Stein wartete dort die Echse (David Keller) auf die Reisegesellschaft. „Reich an Kultur und Geschichte, ist das Land, von dem ich euch berichte“, reimte dieser. Zudem erklärte er die Entwicklung vom ursprünglichen Reihentanz Sirtos bis zum modernen Sirtaki.

Eine Reise nach Italien. Mit dem Boot schipperten die Darsteller über den See. | Bild: Lorna Komm (lko)

Heimweh nach Hagnau

Der kürzeste Weg nach Italien geht von dort übers Mittelmeer und so stiegen die Darsteller tatsächlich auf ein Boot und schipperten über den See in den kleinen Hafen. „Komm ein bisschen mit übers blaue Meer, komm mit nach Italien“, trällerten die Kinder fröhlich dabei. Pizzabäcker (Metin Lohnes) und Hummel (Tugay Kaya) klärten im Geburtsland der Oper zudem über tönende, wenn auch nicht unbedingt musikalische Vespas auf.

Eule (Milena Kaiser) und Echse (David Keller) in Griechenland, mit den Sirtaki-Tänzern im Hintergrund. | Bild: Lorna Komm (lko)

So langsam bekam die Eule aber Heimweh und wollte zurück nach Hagnau, um dort das Abendkonzert der Musikkapelle Hagnau zu besuchen – mit Blasmusik und viel Lokalkolorit „Wir lieben den Bodensee, hier sind wir zu Haus“, empfing sie die Möwe Valentina Fleig. „Wir haben so viele Länder bereist und alle verstehen eine Sprache: Die Musik“, so lautet das Fazit der Eule. Bürgermeister Volker Frede dankte Schulleiterin Silke Dimmeler und ihrem großen Team für die gelungene Aufführung und versprach den Schülern Eis.

Der Biber steuert den Tourbus. | Bild: Lorna Komm (lko)