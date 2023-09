Er pflückt noch schnell ein Blümchen aus dem Beet zu Füßen von der Heinrich-Hansjakob-Statue. Dann geht Fatih Cicek mit seinem Umschlag zum Briefkasten des Hagnauer Rathauses. Ein Foto mit Blümchen in der Hand, denn Cicek heiße „Blume“ auf Türkisch, erklärt er. Dann schiebt er den Umschlag ins Postfach und seine sechste Kandidatur in zwei Jahren ist offiziell.

Fatih Cicek ist wieder einmal gekommen, um zu bleiben. Nach Versuchen in Amtzell, Gaienhofen, Oberboihingen, Königsfeld und Bodman-Ludwigshafen soll es nun Hagnau sein. Ob es dieses Mal klappt, wird sich am Wahltag, 1. Oktober, zeigen.

Welche Verbindung hat er überhaupt zu Hagnau?

Nachdem die Bewerbung im Briefkasten liegt, geht es mit dem SÜDKURIER für einen Spaziergang durch den Ort. Es ist 28 Grad warm und Cicek trägt ein weißes Hemd, einen Trachtenjanker, eine Lederhose, graue Bergstrümpfe und Trachtenschuhe mit Fell. Während der Redakteur zu Fuß geht, steht Cicek auf seinem E-Scooter und fährt im Schritttempo nebenher. Einige Gäste in den Cafés drehen sich um und schauen den Mann in Lederhosen auf dem E-Roller an. Der 51-Jährige lächelt und grüßt.

Fatih Cicek war in seiner Kindheit viel am Bodensee, sagt er. „Der See ist für mich auch ein Stück Heimat.“ | Bild: Cian Hartung

Die Tracht trage er aus Verbundenheit zu Süddeutschland, erklärt der Unternehmer. Mit der Bekleidung verbinde er auch das konservativ sein und die Heimatverbundenheit. „Heimat ist dort, wo Du dich wohlfühlst.“ Der Bodensee sei für ihn auch Heimat: Als Kind sei er mit seinen Eltern und Geschwistern auf dem Hagnauer Campingplatz gewesen. „Ich erinnere noch, wie ich hier beim Wein-Wimmeln dabei war“, sagt er. Oft sei er wegen seines Berufs hier vorbeigefahren. Und zuletzt habe er gelesen, dass die Bürgermeisterwahl anstehe. Da sei der Gedanke gereift, ins Rennen zu gehen.

Zur Person Fatih Cicek wurde 1972 in Istanbul geboren und zog mit 15 Monaten mit seiner Familie nach Deutschland. Nach Stationen in Würzburg, Singen und Stuttgart wohnt er seit mehreren Jahren mit seiner Partnerin und zwei Kindern in Amtzell im Landkreis Ravensburg. Der 51-Jährige ist parteilos, gelernter Bankkaufmann und bezeichnet sich als Unternehmer und selbstständiger Wirtschaftsförderer. Er baute nach eigenen Angaben Häuser und Garagenanlagen. Er hat zudem ein Patent für Sonnenschutz-Folien für Dachfenster, die er über die Firma Exsun vertreibt.

„Ich war zwei Tage hier und habe mich erkundigt, wie zufrieden die Leute mit dem Bürgermeister sind“, sagt er. Der Amtsinhaber sei – das jedenfalls habe seine Umfrage ergeben – kaum im Ort zu sehen, das sei also seine Chance. Cicek wolle nach der Wahl in den Ort ziehen und dann die Probleme der Bürger lösen. „Ich will mit Stift und Block hier sein und mir die Sorgen der Menschen aufschreiben.“

Welche Probleme sieht er in der Gemeinde?

In den Bürgergesprächen habe er bislang nicht das eine große Problem in Hagnau entdecken können. Vielmehr gebe es eine Reihe von kleinen Anliegen: mangelhafte Straßen, die Sicherheit auf dem Bodenseeradweg, zu hohe Kita-Gebühren, keinen großen Supermarkt oder fehlende medizinische Versorgung. Klima- oder Baupolitik seien für ihn unwichtig. Und die B31 mitten durch den Ort? Einige Bürger forderten die Umgehungsstraße oder eine Unterführung für Fußgänger, sagt er. „Aber selbst das Thema ist meiner Einschätzung nach kein Problem für die Bürger.“

Besuch in Meersburg Das sagt Verkehrsminister Hermann zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn und der B31 Das könnte Sie auch interessieren

Mit diesem Programm will Cicek antreten und an den Wochenenden Wahlkampf machen. Die Flyer würden bald gedruckt, seine Webseite ist aber seit dem Wahlkampf in Gaienhofen noch nicht aktualisiert. Wer seinen Namen googelt, liest bei den Suchergebnissen von „Fatih Cicek – Bürgermeister-Kandidat für Gaienhofen“. Auf Instagram hat er kürzlich einen Beitrag hochgeladen. Dort sieht man ihn am Bodensee, unterlegt mit dem Song „Wir lieben den Bodensee“ von Papi‘s Pumpels.

Warum will er unbedingt Bürgermeister werden?

In den vergangenen Monaten hat er mehrmals vergeblich versucht, der Rathauschef einer Gemeinde zu werden. Selten erhielt er bei den Wahlen mehr als einstellige Prozentwerte. Einzig in Königsfeld bekam er rund 16 Prozent der Stimmen, unterlag aber dem einzigen Konkurrenten deutlich. Er unterlag immer wegen der starken Gegenkandidaten, meist Amtsinhaber, sagt Cicek.

Bild: Cian Hartung

Und warum versucht er es immer wieder? Es gehe ihm nicht darum, unbedingt den Posten des Bürgermeisters einzunehmen, sagt Cicek. Er wolle helfen und in seiner kurzen Lebenszeit Gutes tun. „Wichtig ist Deine Einstellung, wie man mit Leuten umgeht und was man tun will“, sagt er. Courage und Mut – das sei sein Lebensmotto und komme bei den Menschen wohl gut an. Sein Motto für diesen Bürgermeister-Wahlkampf sei daher auch: „Der Fatih wird‘s schon machen!“

Hagnau Bürgermeister wird am 1. Oktober gewählt Das könnte Sie auch interessieren

Was macht er bei einer Niederlage?

Der Rundgang endet wieder bei der Statue von Heinrich Hansjakob vor dem Rathaus. Cicek steigt vom E-Roller und sagt, er gehe davon aus, dass es dieses Mal klappen wird. Siegessicher mache ihn die Freundlichkeit der Hagnauer und seine Beobachtung, dass hier etwas gemacht werden müsse. „Hier renne ich offene Türen ein.“ Und wenn es wieder nicht funktioniert? Würde er es dann bei der nächsten Gemeinde probieren? „Wahrscheinlich nicht sofort“, sagt er. „Ich würde erstmal den Winter abwarten, dann schaue ich nächstes Jahr mal.“