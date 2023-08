Die Bürger in Hagnau wählen in diesem Herbst ihr Gemeindeoberhaupt. Der Termin für die Bürgermeisterwahl ist für den 1. Oktober festgesetzt. Nach Angaben von Hauptamtsleiter Timo Waizmann ist bisher „nur die Bewerbung von Herrn Volker Frede eingegangen“. Frede ist der Amtsinhaber. Er wurde am 25. Oktober 2015 gewählt, Amtsantritt war am 15. Dezember 2015.

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl läuft noch bis Dienstag, 5. September um 18 Uhr. Am Mittwoch, 20. September ist eine offizielle Kandidatenvorstellung geplant. Mit-Kandidaten im Jahr 2015 waren Bernd Scholl (15,2 Prozent), Veronika Keller (2,4), Roberto Strietzel (1,5 Prozent), Michael Eckhardt (0,67 Prozent) und Stephan Rauscher (0,5 Prozent). Volker Frede erzielte damals laut Staatsanzeiger 78,88 Prozent der Wählerstimmen.

Zweiter Wahltermin am 22. Oktober

Sollte es Gegenkandidaten und nach der Wahl am 1. Oktober keinen Sieger geben – im ersten Wahlgang ist die absolute Mehrheit erforderlich –, kommt es zu einer Wiederholung. Dieser potenzielle zweite Wahltermin wurde vom Gemeinderat auf den 22. Oktober festgelegt.

Der Wahlausschuss, der für die Vorbereitung und Ausführung der Wahl verantwortlich ist, ist mit Vorsitzendem Thilo Brändle, erster Stellvertreterin Luzia Werner, zweitem Stellvertreter Fabian Dimmeler sowie den Beisitzern Horst Müller, Mathias Urnauer und Renate Staneker besetzt. Vertreter der Beisitzer sind Urs Bröcker, Ingrid Preysing und Harald Gutemann.

Volker Frede mit seiner Familie und Hedi Meichle (links) frisch nach der Wahl 2015. | Bild: Uwe Petersen

Vorgänger von Volker Frede an der Gemeindespitze war Simon Blümcke. Blümcke ist Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg. Im Juli dieses Jahres wurde er vom Gemeinderat für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. Volker Frede ist Volljurist, verheiratet und hat zwei Söhne. Bis zu seinem Amtsantritt war er bei der Bundesagentur für Arbeit beschäftigt, seit dem Jahr 2007 als Geschäftsführer der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg.