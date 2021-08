Hagnau vor 6 Stunden

Unbekannter Radfahrer entreißt Fußgängerin Handtasche mit vierstelligem Eurobetrag

Er kam von hinten mit dem Fahrrad angefahren und riss ihr die Tasche vom Arm: Eine 58-jährige Frau wurde am Sonntagmorgen in Hagnau Opfer eines unbekannten Räubers. Dem Täter fiel ein größerer Geldbetrag in Euro und Franken in die Hände.