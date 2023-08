Im Oktober geht es los mit den Arbeiten zum Umbau des Hafens und der Uferrenaturierung. Der Gemeinderat hat die Tiefbauarbeiten für das Projekt „Auf zum neuen Ufer“ einstimmig vergeben. Den Zuschlag erhielt das Bauunternehmen Hubert Schmid aus Marktoberndorf, das ein Angebot über rund 5,2 Millionen Euro vorgelegt hatte. Ingenieur Eike Reckmann berichtete im Gemeinderat, insgesamt seien fünf Angebote eingegangen, die preislich nah beieinander gelegen seien. „Das zeigt, dass wir mit unserer Kostenberechnung gut gelegen sind“, sagte Reckmann.

Kosten um 13 Prozent gestiegen

Zu Beginn der Planungen seien Kosten von rund 4,6 Millionen Euro veranschlagt worden, sodass die Preissteigerung bei knapp 13 Prozent liege. In Anbetracht des schlecht vorhersehbaren Stahlpreises sei das recht gut, meinte der Planer, zumal seit der Kalkulation schon einige Zeit verstrichen sei. Etwa 600 Tonnen Stahl werden für die Spundwände an den Molen und der Ufereinfassung benötigt.

Der aktuell niedrige Seepegel sei günstig für die geplanten Arbeiten und die anbietende Firma habe Erfahrungen und Referenzen für solch seltene Baumaßnahmen. „Andere Anbieter hatten Probleme und haben mich gefragt, bei welchem Seepegel sie wann anfangen können“, berichtete Eike Reckmann den Ratsmitgliedern. Zudem hätten das Spezialtiefbauunternehmen und dessen Subunternehmer entsprechend leistungsstarke Maschinen. Die Spundwände für das neue Hafenbecken würden sowohl vom Land als auch vom Wasser aus gesetzt. Horst Müller (Hagnau aktiv) wollte wissen, ob die Verzögerungen durch die Einwände der Bürgerinitiative und den daraus resultierenden Bürgerentscheid zur Verteuerung des Projekts geführt hätten. Reckmann erklärte, hier sei keine eindeutige Aussage möglich, da der Stahlpreis stark schwanke.

Zudem führe auch die kommende Richtlinie über die Entsorgung des Baggerguts zu Mehrkosten. Demnach müssten belastete Böden zukünftig an Land entsorgt werden, statt sie im See zu entsorgen. Bei einer Sedimentuntersuchung habe sich gezeigt, dass der Boden in Hagnau belastet sei. Bei der geplanten Vertiefung des Hafenbeckens fallen etwa 8900 Kubikmeter Baggergut an, für die Ausbaggerung der Fahrrinne zwischen dem neuen Hafenbecken und der Halde nochmals etwa 700 Kubikmeter.

Lucia Werner (CDU) fragte, ob weitere Kostensteigerungen drohten oder ob der Preis fix sei. Reckmann antwortete, die Summe sei fest vereinbart: „Es ist ein Einzelpreisvertrag nach VOB, eine Stoffpreisgleitklausel ist nicht vereinbart.“ Thilo Brändle (FW) erkundigte sich, ob es einen verbindlichen Terminplan für die Arbeiten und Materiallieferungen gebe.

Abschluss zum Saisonstart geplant

Reckmann erklärte, dass ein Bauzeitplan vorgelegt werden müsse. Mit Vergabe der Arbeiten könne die Tiefbaufirma die Materialien bestellen. „Bei den Spundwänden ist das kein Problem, das ist Lagerware“, ergänzte der Ingenieur. Baubeginn sei im Oktober, die Fertigstellung sei zum Beginn der Sommersaison Ende Mai oder Anfang Juni 2024 geplant.

In derselben Sitzung stimmte das Gremium ebenso einhellig der Baugenehmigung für das Servicegebäude mit Toilettenanlage am Hafen zu. Mit einer Unterkellerung für Lagerräume soll es flächensparend alle Bedürfnisse erfüllen, hatte Bauamtsleiterin Sabine Wiggenhauser das Projekt in der Ratssitzung nochmals kurz umrissen. Neben den WC-Anlagen werde auch Lagerkapazität für Hafenbedarf geschaffen, zum Beispiel Bojen. Zudem würden Fahrradstellplätze angegliedert. Ein Durchgang zwischen den beiden geplanten Gebäuden solle eine Sichtbeziehung von der Straße zum See schaffen, erklärte Wiggenhauser. Für den Neubau sei bereits ein Zuschuss im Rahmen der Tourismusförderung des Landes bewilligt worden.