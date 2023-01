von Uwe Petersen

Im Jahresrückblick wird einem so richtig bewusst, was alles gelaufen ist, welche Probleme man gelöst und welche man noch vor sich hat. So sei auch er jedes Mal überrascht, sagt Hagnaus Bürgermeister Volker Frede, wenn er die Liste der Aktivitäten zusammenstelle. „Allein über 20 große Veranstaltungen, und das trotz Corona“, zählt er auf.

Dabei kann er nicht nur auf den Seelauf oder die Hagnauer Klassik verweisen, die 2023 auf die Pfingsttage wandert, sondern auch auf neue Formate wie das Open-Air-Kino oder einmalige Termine wie den Genossenschaftstag. „Dabei hatten wir Glück, dass es beim Seelauf so stark geregnet hatte“, schmunzelt Frede. „Deswegen mussten wir nach einem Unterstand Ausschau halten und kamen auf den Torkel. Der hatte sich so bewährt, dass die Hagnauer Väter ihn auch für den Adventszauber genutzt haben – mit großem Erfolg.“

Der Verkehr bleibt ein Hauptthema, auch wenn sich in Bezug auf die B 31-neu gerade nicht viel sichtbar tut. „Wir arbeiten daran, wie wir den Verkehr im Ort reduzieren können. Dazu dient auch das Parkraum-Managementkonzept, das wir jetzt wieder in Form eines Beteiligungsprozesses erarbeiten.“ Vor allem unnötiger Parksuchverkehr soll vermieden werden, ohne dass die Anwohner beeinträchtigt sind.

Natürlich war Corona auch 2022 ein Thema. „Wenn ich bedenke, dass wir am 26. Januar im Gwandhaus noch ein Impfzentrum hatten, das ist kaum zu glauben.“ Doch durch Putins Krieg in der Ukraine hätten sich die Probleme schnell verlagert. „Wir haben sehr früh geschaut, wie wir helfen können. Aufgabe der Verwaltung ist es zunächst, Wohnraum bereitzustellen. Wir hatten Glück, dass wir ein ehemaliges Gästehaus anmieten konnten, das mit 19 Personen gleich voll belegt war. Damit liegen wir schon über der Quote. 13 weitere Menschen wurden privat aufgenommen. Allerdings darf man über die Ukraine die anderen Flüchtlinge nicht vergessen. Insgesamt haben wir rund 40 und noch die Menschen in der Kreisunterkunft im Gewerbegebiet.“

Mit Blick auf Energieversorgung und deren Kosten ist Frede froh, dass Hagnau die Beleuchtung frühzeitig auf LED umgestellt hat. „Das kommt uns jetzt zugute. Außerdem hoffen wir, dass der im Gemeindeverwaltungsverband eingeplante Energiemanager demnächst kommt. Der Antrag liegt schon seit März 2022 vor und soll nun endlich vom Land bearbeitet werden. Unter den neuen Bedingungen wird es jetzt hoffentlich auch möglich werden, Photovoltaik aufs Gwandhaus zu setzen. Bisher war das wegen der nahegelegenen alten Gebäude vom Denkmalschutz untersagt.“

Das wichtigste Projekt war für Frede aber auch 2022 „Auf zum neuen Ufer!“. Zum einen wurde die Beteiligung mit den erweiterten Entwürfen zu Jahresbeginn abgeschlossen. „Das war eine Bürgerbeteiligung, die den Namen verdient“, freut sich der Bürgermeister. Vor allem aber liefen die Arbeiten rund um die Anträge zur Tourismusförderung im Hintergrund auf Hochtouren. „Eigentlich war es erst im Oktober möglich, die Anträge einzureichen. Durch viele Gespräche und sehr viel Arbeit im Sommer sind wir dann doch noch ins Vorjahr reingerutscht. Und gerade rechtzeitig zu Weihnachten kam der Bescheid über 2,5 Millionen Euro Förderung, das entspricht einer Quote von 62 Prozent.“

Jetzt darf der Bauantrag für die Maßnahmen zur Umgestaltung des Ufers gestellt werden. „Bis zur Saison schaffen wir noch das WC-Häuschen am Osthafen. Als Umbau ist das nicht so kompliziert. Alles andere, also Westhafen, Uferrenaturierung und Servicegebäude, werden wir so weit wie möglich vorbereiten und im Oktober beginnen. Hoffentlich ist dann der Wasserstand so günstig wie jetzt!“

Neben dem Langzeitthema Abwassersanierung, das ab 2023 in sieben Bauabschnitten abgewickelt werden soll, sind es vor allem die Menschen an den Rändern der Demographie, die im Blick stehen. Das Kinderhaus ist jetzt schon durch höhere räumliche Anforderungen zu knapp, dies wird bis 2025 noch prekärer. „Wir gründen zunächst einmal eine Einstiegsgruppe in den Räumen des Jugendtreffs und lassen parallel verschiedene Varianten durch ein Architekturbüro erarbeiten.

Die Entscheidung für Neubau oder Erweiterung wird noch 2023 fallen.“ Bei einer wachsenden Zahl von Senioren rücken barrierefreie, generationenübergreifende Wohnformen im Dorf immer stärker in den Blick. „Das ist ein ganz wichtiges Thema, das wir möglichst bald voranbringen müssen“, fordert Frede. Zunächst aber freut er sich, dass der soziale Fahrdienst Linzgau-Shuttle im Frühsommer zusammen mit Meersburg, Stetten und Uhldingen-Mühlhofen startet, ein Angebot, das auch älteren Menschen mehr Mobilität bringt.