Eine Wespe war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Winzerstraße in Hagnau. Wie die Polizei mitteilt, verlor ein 61-jähriger Traktorfahrer wegen dem schwarz-gelben Insekt im Führerhaus die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Traktor kam von der Straße ab und stieß gegen zwei geparkte Autos. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand.