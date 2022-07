Grund zur Freude für Polizist Martin Walter: 2021 gab es deutlich weniger Straftaten in der Gemeinde Hagnau. „Die Sicherheitslage sieht sehr gut aus“, sagte Walter, der die Kriminalstatistik für Hagnau in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte.

Person und Tätigkeit Martin Walter ist 47 Jahre alt und leitet seit September den Polizeiposten Meersburg. Im Rahmen seiner Funktion ist Walter auch für die Nachbargemeinden Stetten, Hagnau und Uhldingen-Mühlhofen zuständig. Der Polizeiposten Meersburg gehört zum Polizeirevier Überlingen, das von Stephan Stitzenberger geführt wird.

Mit 43 Straftaten im vergangenen Jahr ist die Zahl der Delikte im Vergleich zu 2020 um 22 Fälle gesunken. Das entspricht einem Rückgang der Kriminalität um 33,8 Prozent. „In Hagnau spiegelt sich der landesweite Trend wider, insgesamt sind die Straftaten gesunken“, erklärte Polizist Walter.

Hagnau Unfall im Bodensee bei Hagnau: Zwei Badegäste retten bewusstlosen Mann vor dem Ertrinken Das könnte Sie auch interessieren

Ursache für Rückgang der Straftaten ist Corona-Krise

Ursache für den Rückgang der Delikte ist aus seiner Sicht die Corona-Pandemie. Die Menschen seien weniger im Dorf unterwegs gewesen, Feste und andere Veranstaltungen seien ausgefallen. Dadurch habe es weniger Menschenansammlungen und demnach auch weniger Gewaltstraftaten gegeben. Walter berichtete: „2021 gab es zwei Gewaltstraftaten in Hagnau, einen Fall weniger als im Vorjahr.“

Martin Walter, Leiter des Polizeiposten Meersburg: „2021 gab es zwei Gewaltstraftaten in Hagnau, einen Fall weniger als im Vorjahr.“ | Bild: Polizeipräsidium Ravensburg

Weiter sei eine Straftat wegen Besitz von Rauschgift verzeichnet worden, die Walter als „nicht groß nennenswert“ beschreibt. Sorge mache dem Polizisten dagegen die steigende Anzahl der Täuschungs- und Fälschungsdelikte. Hier ist die Zahl in Hagnau 2021 auf 17 Fälle gestiegen (2020: 10). „Es waren beispielsweise Vermögensfälle im Bereich Cyberkriminalität. Gerade der Betrug an älteren Menschen nimmt zu“, berichtete Walter.

Keine Einbrüche und keine Gewalt gegen Polizisten

Zufrieden ist der Polizist mit der Anzahl an Delikten in den Bereichen „Gewalt gegen Polizeibeamte“ sowie „Wohnungseinbruchdiebstahl“. Kein einziger Fall wurde in diesen Sparten verzeichnet. Martin Walter betont jedoch, dass die Situation in der Statistik für 2022 anders aussehen wird – zumindest was Delikte im Bereich „Gewalt gegen Polizeibeamte“ betreffe.

Denn vor etwa zwei Wochen gab es im Rahmen der Beachparty im Hagnauer Strandbad einen Vorfall, bei dem eine Polizistin verletzt wurde. „Solche Aktionen sind für uns immer bedenklich, da sie sich gegen den Staat beziehungsweise gegen staatliche Maßnahmen richten“, sagte Walter. Er hoffe, dass sich Taten wie diese nicht wiederholen.