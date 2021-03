von Uwe Petersen

Im Rahmen einer notwendigen Änderung der Polizeiverordnung werden in Hagnau die Beschilderungen an insgesamt sieben Spielplätzen geändert. Bisher wurden in der Verordnung lediglich die Kinderspielplätze berücksichtigt. Der neu errichtete Bewegungsplatz für Erwachsene sowie der Bolzplatz und das Beachvolleyballfeld werden nun in die Verordnung integriert.

Öffnungszeit von täglich 8 bis 21 Uhr erweitert, ohne Mittagspause

Schnell einig waren sich die Räte, dass sowohl die Mittagspause als auch die derzeit gültige Schließzeit um 19 Uhr nicht mehr zeitgemäß sind. Künftig dürfen die Anlagen durchgehend von 8 bis 21 Uhr genutzt werden, auf eine Mittagspause wird verzichtet.

Hinweis, dass Nutzer Rücksicht nehmen sollen

Unschlüssig waren sich die Räte über einen Hinweis, dass die Nutzer auf Anwohner und Gäste Rücksicht nehmen sollen. Noch im Januar hatte die Mehrheit eine Lösung bevorzugt, in der nur in der Nähe von Wohngebäuden und zur Mittagszeit um Rücksichtsnahme gebeten wird. Doch Horst Müller bestand auf seinem Vorschlag, auf allen Tafeln und generell auf Rücksichtsnahme hinzuweisen. Damit überzeugte er im Laufe der Sitzung seine Ratskollegen, sodass die Verwaltung beauftragt wurde, eine neue Vorlage mit der geänderten Fassung zu erarbeiten.

Horst Müller, der nach eigener Aussage in seiner Kindheit eher zu den wilden Kindern gehörte (“laut meiner Mutter war ich unerziehbar“), hat aus seiner Jugendzeit und aus der Beobachtung von Gästen gelernt. „Kinder sollen Kinder sein und sollen sich auch austoben; aber manche Kinder drehen durch – und viele Eltern können oder wollen das nicht verhindern. Was ist dabei, wenn wir prinzipiell um Rücksicht bitten? Mir wurde das damals auch gesagt und ich habe dann gelernt, mich zurückzunehmen. Es geht doch immer und überall um Rücksichtsnahme, nicht nur auf Bewohner, sondern auch auf Gäste.“

Mit den neuen Schildern sollen der Spiel- und Bewegungsplatz am Rathaus, die Spielplätze Am Sonnenbühl, Neugartenstraße, Schiffslandestelle und Badestelle sowie der Beachvolleyplatz an der Badestelle und der Bolzplatz am Parkplatz Strandweg ausgestattet werden.