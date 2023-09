Nachdem ein Radfahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Hagnauer Fußgängerzone mutmaßlich einen 82-jährigen Fußgänger umgestoßen hat, ermittelt die Überlinger Polizei und sucht Zeugen.

Ungehaltene Reaktion auf Kritik des Fußgängers

Der 82-jährige Passant hatte einen Radfahrer in der Seestraße darauf hingewiesen, dass das Radfahren in der Fußgängerzone nicht erlaubt sei. Daraufhin habe der Radfahrer ungehalten reagiert und dem Senior eine unangebrachte Äußerung entgegengeworfen, beschreibt die Polizei weiter.

Radfahrer verschwindet Richtung Immenstaad

In der Folge habe der 82-Jährige erneut das Gespräch gesucht, der Mann auf dem Rad soll darauf jedoch mit körperlicher Gewalt reagiert und den Fußgänger gestoßen haben. Der alte Mann stürzte und verletzte sich am Kopf, so die Polizei weiter. Der Unbekannte auf dem Rad suchte in Richtung Immenstaad das Weite.

Der aggressive Radfahrer wird als etwas stämmig beschrieben, er soll um die 50 Jahre alt sein. Bekleidet war er mit einem roten Fahrradtrikot und einer schwarzen Radlerhose. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Telefon 07551 8040 entgegen.