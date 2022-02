von Uwe Petersen

Mehr als 40 Hagnauer haben sich in einer Videokonferenz über die Planung des Projekts „Auf zum neuen Ufer“ informiert. Bürgermeister Volker Frede war zufrieden: „Es ist wieder eine tolle Beteiligungsrunde gewesen.“ Aus der Runde seien viele Anregungen für die Diskussion im Gemeinderat gekommen. Vor drei Wochen hatten sich die Hagnauer über den Stand der Dinge rund um den Westhafen informieren können. Diesmal ging es um die geplanten Veränderungen an Land: den Uferpark, das Servicegebäude und den Spielplatz.

Absenkung und Bänke für einen besseren Blick auf den See

Die Ingenieure Eike Reckmann und Dominik Dirnbach stellten auf Folien die Planung zum Hafen vor, Landschaftsplaner René Fregin für die Außengestaltung und die Architekten Jörn Thamm für das Servicegebäude. Zwei Varianten hatte Fregin bereit für den Grenzbereich zwischen Park und Hafen erarbeitet: In der einen Variante bleibt die Höhe des gesamten Geländes auf dem heutigen Niveau, in der anderen wird ein Teil der Mauer und des Weges abgesenkt und mit Bänken bestückt. So könne man von oben besser auf den See schauen und unten näher am Wasser sitzen. Diese Variante stieß bei den Beteiligten auf breite Zustimmung.

An Plänen für Kinderspielplatz muss nachgebessert werden

Weniger Zustimmung gab es zu den drei Entwürfen des Kinderspielplatzes. Deren erster ist ein reiner Wasserspielplatz. „So direkt am See, ob man da einen Wasserspielplatz braucht?“, wurde dieses Konzept in Frage gestellt. Auch der reine Kleinkinderspielplatz fand keine ungeteilte Zustimmung: ein Angebot für Kleinkinder sei gut, aber es brauche auch Angebote für Ältere. Die Mischform schließlich überzeugte ebenfalls nicht. Ein Vorschlag lautete, mit Klettergeräten mehr in die Höhe zu gehen. Doch das sei bei den engen Verhältnissen kaum möglich, warf Planer Fregin ein: „Je höher wir bauen, desto mehr Platz brauchen wir für die Sicherheit der Kinder.“ Um den Spielplatz wird er sich jetzt besonders kümmern müssen.

Die Tage des Sanitärhäuschens sind gezählt. Geht es nach den Hagnauern, soll noch Ende 2022 mit dem Bau des Nachfolgers begonnen werden. | Bild: Uwe Petersen

Servicegebäude soll unterkellert werden

Einhellig positives Echo bekam hingegen Jörn Thamm für die Gestaltung des Servicegebäudes. Dieses soll unterkellert werden, wenn der Untergrund dies zulässt, und wird dadurch deutlich filigraner. „Die gesamte Technik, sowohl für den Hafen, als auch für das Gebäude selbst, kann dann in den Keller verlegt werden.“ Das sei nicht nur platzsparend, sondern auch wartungsfreundlicher bei allfälligen Reparaturen. Drei Bereiche sind geplant: ein Sanitärtrakt für die Hafennutzer, eine Toilettenanlage für die Besucher des Parks und ein Raum für die Seglerjugend. Das gesamte Gebäude soll aus Holz bestehen und nur so hoch sein wie nötig, mit einem begrünten Flachdach, sagte Thamm. Einen Verbesserungsvorschlag gab es auch hier: Man solle doch in den Raum der barrierefreien Toilette einen Wickeltisch einbauen.

Entscheidungen fallen im Frühjahr und Sommer

Nach der Informationsrunde der Planer diskutierten die Teilnehmer in Kleingruppen. Die Ergebnisse wurden anschließend im Plenum vorgestellt, sodass alle auf demselben Stand waren. Bereits in der Gemeinderatssitzung am 22. Februar geht es mit der Diskussion des Planungsstandes weiter, ehe dann im Laufe des Frühjahres und des Sommers die Entscheidungen zu den einzelnen Abschnitten fallen. Alle aktuellen Informationen zum Projekt stellt die Verwaltung auf die Homepage der Gemeinde.