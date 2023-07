Weil er sich über einen Mann ärgerte, der in der Fußgängerzone auf seinem Rennrad unterwegs war, hat ein 78-Jähriger am Samstag in Hagnau zu drastischen Mitteln gegriffen. Das teilt die Polizei mit.

Vom Rad gezogen und geschlagen

Zunächst zog der Senior den 42-Jährigen während der Fahrt von seinem Rennrad, schlug ihm gegen die Schulter und machte ihn lautstark auf das Radfahrverbot in der Fußgängerzone aufmerksam. Als der 42-Jährige die Polizei verständigte, suchte der Senior das Weite.

Mit Hammer und Stein bedroht

Als der Radler den 78-Jährigen verfolgte, soll dieser den Jüngeren noch mit einem Hammer bedroht und einen Stein in seine Richtung geworfen haben. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, wie es in der Mitteilung heißt.