von Uwe Petersen

Die Gemeinderäte beschäftigten sich in ihrer Sitzung mit den beiden Bürgerbeteiligungssitzungen vom Januar und Februar. Dabei referierte Bürgermeister Volker Frede die Vorschläge der Planer und Anregungen der beteiligten Bürger, ergänzt von den Eindrücken der Räte, die an diesen digitalen Sitzungen ebenfalls teilgenommen hatten.

Platz verschenkt durch abgesenkte Mauer?

Zunächst ging es um den Hafen und die Gestaltung am Hafen. „Vielen ist noch nicht klar, dass man nicht alles machen darf, weil es enge Vorgaben gibt“, gab Mathias Urnauer zu bedenken. Das betrifft vor allem den Hafen selbst. Für Diskussionen sorgte auch der Entwurf mit einer teilweise abgesenkten Hafenmauer. Fabian Dimmeler fand das „eine gute Idee“. Urs Bröcker fand „es spannend; aber reicht der Platz?“ Diese Bedenken hatten auch Klaus Hiestand (“wird zu eng“) und Harald Gutemann (“Platz verschenkt“). Ingrid Preysing fragte sich, ob dann Menschen mit Behinderung noch vorbeikämen. Schließlich schlug Mathias Urnauer vor: „Wir sollten uns das vor Ort anschauen.“ Dem stimmten alle zu.

Noch kritischer gingen die Räte mit den Entwürfen für den Spielplatz, aber auch mit den Vorschlägen der Bürger um: Die hatten im digitalen Treffen mehrheitlich gefordert, der Spielplatz müsse für alle Altersgruppen geeignet sein. Außerdem wandten sie sich vehement gegen einen Wasserspielplatz, der vorher gerade von Bürgern vorgeschlagen wurde. Das nahmen die Räte zum Anlass, die Zufälligkeit solcher Äußerungen festzustellen. Anstelle eines Wasserspielplatzes hatte Frede allerdings eine Idee, die alle begeisterte: „Wie wäre es mit einem originalen Fischerboot als Spielgerät?“ Das habe direkten Bezug zum See und erlaube den Kindern viele Spielmöglichkeiten.

Absage an Spielplatz für alle Altersgruppen

Der Idee, „auf dieser kleinen Fläche einen Spielplatz für alle Altersgruppen zu planen“, erteilten sie dagegen eine deutliche Absage. „Das ist ja nicht der einzige Spielplatz in Hagnau“, erinnerte Gutemann. Urnauer ergänzte: „Klettern kann man bei uns auf dem Spielplatz am Rathaus. Da ist genug für die Großen.“ Schließlich wünschte sich Horst Müller im Servicegebäude noch „einen Raum für den Hafenmeister, damit er auch bei schlechtem Wetter mit den Seglern reden kann“. Auch diese Idee wurde in den Katalog an die Planer aufgenommen.

Nicht nur für ältere Kinder, sondern sogar für Erwachsene gibt es Spiel- und Fitnessgeräte am Platz neben dem Rathaus, wie hier Bürgermeister Volker Frede zeigt. | Bild: Uwe Petersen