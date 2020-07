Hagnau vor 4 Stunden

Neuer Mietspiegel in Hagnau steht nun fest

Ein „qualifizierter Mietspiegel“ ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete und soll Mietern und Vermietern Anhaltspunkte bieten, Miethöhen und Mieterhöhungen als plausibel anzuerkennen. Alle vier Jahre muss er neu erstellt, alle zwei Jahre durch Fortschreibung angepasst werden. Nun stand auch in Hagnau eine Neuerstellung an, denn – wie auch in den anderen Gemeinden im Kreis – wird dieses relativ neue Thema seit 2012 beackert.