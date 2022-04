von Uwe Petersen

Der Ortskern einer Gemeinde ist der Bereich, in dem sie ihren Besuchern sozusagen ihre Visitenkarte überreicht. In Hagnau ist dies das Gebiet zwischen Dr.-Zimmermann-Straße, Strandbadstraße, Seestraße und Rathausplatz mit dem Rathaus selbst. Insgesamt umfasst es knapp 20.000 Quadratmeter. Dass es für diesen Bereich bisher keinen Bebauungsplan gab, liegt wohl in erster Linie daran, dass lange Zeit keine Änderungen in Sicht waren.

Doch dann gab es Erweiterungswünsche im Westen. Zudem wurde ein Gebäude an der Ecke Strandbad- und Dr.-Zimmermann-Straße baufällig und musste abgerissen werden. Auch die Parkplätze im Innenbereich des Geländes waren quasi verschenkter Platz. Verdichtung im Ortskern ist für ein Dorf wie Hagnau oft die einzige Möglichkeit der Expansion.

Bebauungsplan seit 2015 im Entstehen

Aus diesen Gründen beschloss der Gemeinderat 2015, für dieses Gebiet einen Bebauungsplan aufzustellen und bis zu dessen Verabschiedung eine Veränderungssperre zu verhängen. Nach sieben Jahren der Planung konnte der Gemeinderat jetzt den fertigen Plan absegnen und ihn als gültige Satzung beschließen.

Der Bebauungsplan als Instrument Mithilfe von Bebauungsplänen kann eine Gemeinde Wildwuchs verhindern und einen Ort zu seinem Vorteil und dem seiner Bewohner gestalten. Mit diesem Instrument lässt sich nicht nur die Bebauungsdichte steuern, sondern auch die Art der Nutzung. Erlaubte Wandhöhen, mögliche Dachformen und Anzahl der Stockwerke werden ebenso festgelegt wie die maximale Anzahl der Wohneinheiten und die Baufenster, also die Vorgabe, wo sich auf einem Grundstück Gebäude befinden dürfen. Dabei gilt oft: Je sensibler der Bereich, in dem geplant wird, desto enger sind die Vorgaben. Pläne für den Ortskern – wie jetzt in Hagnau – sind naturgemäß enger gefasst als Pläne für ein Gewerbegebiet.

Im Mai 2017 hatte Landschaftsarchitekt Helmut Hornstein erste Pläne für diesen Bebauungsplan im Gemeinderat vorgestellt. „Ganz typisch und wesentlich für Hagnau ist das kleinstädtische Ensemble in der unteren Dr.-Zimmermann-Straße“, fasste Hornstein damals die Leitlinien seiner Planung zusammen. „Die versetzten Fronten der Häuser, die dichte Bebauung und die meist zweigeschossige Bebauung prägen das Bild.“ Auch die durchweg enge Seestraße gehöre zum Charakter des Dorfes. Die Dachlandschaft des Areals werde von Satteldächern mit kräftigen Dachneigungen geprägt. „Das ist durchaus wichtig“, betonte Hornstein, „denn man schaut ja von vielen Seiten auf das Dorf hinunter und da prägen die Dächer das Bild von Hagnau.“

Umfeld des Rathauses bleibt unberührt

Klar war von Beginn an, dass auch das Umfeld des Rathauses selbst unberührt bleibt. So hat sich vor allem die Planung im Innenbereich mit den Parkplätzen im Laufe der vergangenen fünf Jahre entwickelt. „Diese Nutzung stellt einen Fremdkörper im gewachsenen Siedlungsgefüge dar“, hieß es bereits in der ersten Vorlage für den Bebauungsplan.

Parkplätze werden teils für Wohnbebauung genutzt

Stattdessen solle diese Fläche für eine behutsame Wohnbebauung genutzt werden, die die vorhandene Baustruktur ergänzen und sich in das Ortsbild einfügen soll. Für genügend Parkplätze solle eine ausreichend dimensionierte Tiefgarage sorgen. Dass dabei im Hinblick auf die Anzahl wie auch auf die Abstände zur Fahrbahn nicht alle Vorschläge des Polizeipräsidiums berücksichtigt werden konnten, liege bei einem dicht bebauten Ortskern wie in Hagnau in der Natur der Sache.

Absage für stärker verdichtete Bebauung

Außer diesen Einwänden gab es bei dieser letzten förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit von Seite der Institutionen keine nennenswerten Punkte mehr. Auch drei Einwände einer Privatperson, die sich vornehmlich um die geringe Grundflächenzahl drehten, wurden nicht berücksichtigt, da die Verdichtung an den Straßen als Bestand geschützt sei, innerhalb des Areals die gewünschte Erhöhung der Grundflächenzahl aber zu einer städtebaulich unverträglichen Verdichtung führen würde. Der Gemeinderat fasste den Satzungsbeschluss einstimmig und hob damit die siebenjährige Veränderungssperre auf.