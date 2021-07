von Lorna Komm

In gelber Neonfarbe war die üble Anschuldigung auf die Straße gesprüht und erregte am frühen Dienstagmorgen die Gemüter zahlreicher Hagnauer. Insbesondere jene der Bürgerinitiative „Hafen mit Herz“, denn der Text befand sich vor dem Haus eines Mitgliedes der Initiative, erwähnte dieses namentlich und ein aufgesprühter Pfeil zeigte auf die Immobilie. „Das ist ein infamer Vorwurf zu einem sensiblen Thema“, kommentiert Ralph Speck den Inhalt der Beleidigung. Der genaue Wortlaut ist dem SÜDKURIER bekannt, wird aber aufgrund des Personenschutzes ebenso wenig veröffentlicht wie der exakte Ort des Geschehens.

Polizei hat Vorfall aufgenommen und ermittelt

„Da hätte jeder unserer Namen stehen können“, meint Speck und ist sich sicher: „Die wollten unsere Initiative treffen.“ Die Mitglieder der Bürgerinitiative hätten lange überlegt, ob sie mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit gehen sollten, weil sie die Diskussionen im Ort nicht „hochkochen“ wollten, teilt Speck mit: „Aber das ist kein Kavaliersdelikt.“ Der Text sei eine Verleumdung. Die Polizei habe den Vorfall bereits aufgenommen und es sei Anzeige erstattet worden.

Die Bürgerinitiative Hafen mit Herz Die Initiative setzt sich dafür ein, dass die Sanierung des Hafens kleiner ausfällt, als dies geplant ist. Die Mitglieder halten die geplante Vergrößerung des Hafens für einen nicht zu verantwortenden Eingriff in Natur und Umwelt. Um zu erreichen, dass der Bereich neu überplant wird, hat die Initiative Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt.

„Das war kein Bubenstreich, das war vorsätzlich. Ein bewusstes Pamphlet.“ Horst Giesen

Horst Giesen hatte die aufgesprühte Diffamierung am Morgen beim Gassigehen mit seinen Hunden entdeckt. „Das war nicht einfach nur eine spontane Schmiererei“, ist er überzeugt. „Die Buchstaben waren genau eingepasst auf die Straßenbreite, die Kanten waren scharf“, schildert er seine Beobachtungen. Ihm komme es vor, als habe jemand eine Schablone benutzt. „Das war kein Bubenstreich“, sagt Giesen weiter. „Das war vorsätzlich. Ein bewusstes Pamphlet.“ Auch Inge Spahlinger kritisiert das Graffiti und wünscht sich einen respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Meinungen: „Wir sollten zurückfinden zu demokratischer, sachlicher Diskussion.“

Gemeinde lässt Schmiererei umgehend auf ihre Kosten entfernen

Dass die Demokratie passende Möglichkeiten für einen angemessen Umgang miteinander bietet, betont auch Bürgermeister Volker Frede. Direkt nach der Beweissicherung durch die Polizei habe die Gemeinde die Schmiererei auf eigene Kosten entfernen lassen. Auch wenn sich die Verunglimpfung vom Text her gegen eine Einzelperson gerichtet hat, so liegt schon aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs doch die Vermutung nahe, dass es mit den Aktivitäten der Bürgerinitiative zu tun haben könnte, sagt Frede.

„Egal welche Meinung man hat, das ist demokratisch und dazu sollten auch die oder der Täter übergehen.“ Volker Frede, Bürgermeister

„Ein solches Vorgehen ist in keiner Weise akzeptabel, Beleidigungen und Sachbeschädigungen sind strafbare Handlungen und kein Mittel, um etwaige Meinungen oder Haltungen auszudrücken.“ Er habe mit der Person, die in der Schmiererei benannt wurde, ein Gespräch geführt und es habe Einigkeit bestanden, wie bisher einen angemessenen Umgang miteinander zu pflegen. „Der gute Stil in Hagnau ist, miteinander offen und wertschätzend zu diskutieren“, betont Frede. „Egal welche Meinung man hat, das ist demokratisch und dazu sollten auch die oder der Täter übergehen.“ Man schade mit solchen Handlungen letztlich allen, appelliert der Bürgermeister an das Gemeinwohl.

Schmiererei bringt Bürgerinitiative Unterschrift eines weiteren Unterstützers

Horst Giesen sagte im Namen der Bürgerinitiative, dass die Aktion ihm eine zusätzliche Stimme für die Unterschriftenliste gebracht habe. „Eine unentschlossene Person hat aufgrund der Schmiererei ein Zeichen setzen wollen“, sagt Giesen. Wenn der Urheber des neongelben Textes die Initiative in Misskredit bringen wollte, habe er genau das Gegenteil erreicht.