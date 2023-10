Es ist seit vielen Jahren Tradition, dass der Landrat am Tag der Einheit zu einer Kreisfeier ins Hagnauer Gwandhaus einlädt. Diese Tradition setzte nun auch der neue Landrat Luca Prayon fort. Als Redner war der von 2014 bis 2021 Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, an den Bodensee gekommen. Die Jugendkapelle aus Lippertsreute sorgte für die Musik. Prayon beschränkte sich in seiner Begrüßung auf die Nennung der besonderen Gäste. Dabei unterlief ihm ein amüsanter Fauxpas: Er begrüßte seine beiden Vorgänger, die Alt-Landräte Siegfried Tann und Lothar Wölfle, als seine „Stellvertreter“. Mit einem Zitat von Heinrich Böll führte er aufs Thema hin: „Freiheit wird nie geschenkt, sondern immer nur gewonnen.“

Michael Müller ist in West-Berlin in einer politisch sehr interessierten Familie aufgewachsen und wurde früh mit den Besonderheiten der geteilten Stadt konfrontiert. „Es war für uns Kinder ein gutes und freies Leben“, führte er aus, „aber ständiges Thema bei den Eltern war der Mauerbau von 1961 und die Frage, warum Kennedy erst zwei Jahre später nach Berlin kam.“ Auch die Familie Müller war geteilt: Einige Verwandte lebten in Ost-Berlin, andere in Thüringen. „Ein Cousin aus dem Osten brach den Kontakt zu uns ab, weil er Karriere beim Ostmilitär machen wollte.“ Umso befreiender kamen dann die Montags-Demonstrationen in Leipzig und der Mauerfall. „Da haben Bürgerinnen und Bürger gekämpft für ihre Freiheit und sie gewonnen, so wie Böll es betont.“ Aber es gab auch Negatives: „200.000 Arbeitsplätze sind allein in Berlin weggefallen“. Die Versprechen, dass sich dafür bald ganz viele Unternehmen ansiedeln würden, blieben leer. „Es war eine dramatisch-schwierige Situation in Berlin.“

Unter dem heftigen Applaus der Anwesenden brach Müller eine Lanze für unsere Demokratie: „Wir sind ein Land und wir dürfen uns nicht spalten lassen. Unser Standortvorteil: Hier kann man frei leben. Wir müssen kämpfen für ein freies, solidarisches und demokratisches Miteinander.“