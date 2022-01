von Uwe Petersen

„Vor fast genau einem Jahr haben wir uns zum ersten Mal getroffen“, stellte Dennis Braunbarth von der Firma Translake fest, die den Prozess um die Hafen- und Ufergestaltung im Hagnauer Westen begleitet. Auch diesmal mussten die Interessierten per Computer teilnehmen; doch Braunbarth und seine Kollegin Katharina Riedel konnten immerhin knapp 40 von ihnen begrüßen, die teilweise zu zweit am Bildschirm saßen. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Hafenplanung, die von den beiden Ingenieuren Eike Reckmann und Dominik Dirnbach vorgestellt wurde.

Hafenmauer wird nicht so wuchtig

Bürgermeister Volker Frede begrüßte alle Teilnehmer und verwies darauf, dass es die erste Sitzung nach dem für die Gemeinde erfolgreichen Bürgerbegehren sei. In dieser Zeit haben die Planer viele Anregungen aus der Bürgerschaft eingearbeitet. Eigentlich waren es nur Kleinigkeiten, aber mit teilweise großer Wirkung.

Am sichtbarsten ist die Absenkung der zum See hin notwendigen doppelten Spundwand um gut einen Meter. Dafür wird jetzt eine deutlich weniger wuchtige Mauer aufgesetzt, die zudem noch einige Durchbrüche aufweist, die nur bei „Jahrhunderthochwasser“ mittels Balken geschlossen werden.

Frede zeigte sich angetan. „Ein Problem war, wie wir es hinbekommen, dass dieser Schutzhafen trotzdem filigran wirkt.“ Mit der vorliegenden Lösung sei das gelungen.

Die Oberkante der Mauer liegt auf derselben Höhe wie der BSB-Steg und beeinträchtigt den Blick auf den See nur noch minimal. Zudem werden die Wellenbrecher nicht mehr starr, sondern als Schwimmsteg umgesetzt. „Dann können im Falle eines Sturmes oder bei Hochwasser natürlich keine Boote mehr dort anlegen“, führte Reckmann aus; aber das sei so selten, dass es kein Manko sei.

Volker Frede, Bürgermeister: „Ein Problem war, wie wir es hinbekommen, dass dieser Schutzhafen trotzdem filigran wirkt.“ | Bild: Archiv

Bootsvermietung zieht in den Osthafen

Insgesamt werden im Westhafen 106 Liegeplätze entstehen, davon sechs für Berufsfischer, vier neue Gastplätze und Ersatz für sämtliche Bojenplätze. Die Bootsvermietung wird in den Osthafen verlegt. Dafür kommen Boote aus dem Osthafen in den Westhafen. „Das hat nicht nur praktische Gründe, sondern ist auch sicherer, weil die Touristen dann nicht so nahe am Schiffsverkehr sind“, begründete Dirnbach die Maßnahme. Eine Sanierung des Osthafens soll allerdings erst nach Fertigstellung des Westufers erfolgen.

So soll der neue Hafen einmal aussehen. | Bild: Ute Schönlein

Durch die niedrigere Bauweise konnte jetzt auch sichergestellt werden, dass der Zugang zum Steg für Besucher nur über gemeindeeigenes Gelände führt, „direkt neben der Slipanlage“. Stephanie Megerle fragte, ob man nicht aus Sicherheitsgründen ein Geländer brauche. Diese Frage sei noch nicht geklärt. Auch wie eine Beleuchtung aussieht, ist noch unsicher. „Wir werden aber sicher keine Laternen aufbauen, sondern eine indirekte Lösung wählen“, versicherte Reckmann.

Umbau startet im Winter 2022/2023

Die Frage von Gottfried Kreml, ob Teile auch von der Tourismusförderung profitieren könnten, bejahte Frede. „Das ganze Projekt ist ja auch touristisch. Wie hoch der Anteil sein wird, müssen wir noch verhandeln.“ Jetzt gehe es erst einmal darum, die Genehmigungen zu erhalten; dann könne man weiter planen und je nach Wasserstand im Winter 2022 auf 2023 den Umbau angehen.

„Dabei verfolgen wir zwei Vorgaben“, betonten die Ingenieure. „Zum einen werden alle Maßnahmen außerhalb der Saison durchgeführt, zum anderen soll es für die Anwohner so wenig Belastungen wie möglich geben.“ Den Tipp von Günther Allmendinger, Vorsitzender der Wassersportgemeinschaft, die Anwohner vorher zu informieren, griffen sie dankbar auf.

Ingenieur Eike Reckmann bei einer Informationsveranstaltung im August 2021. | Bild: Reiner Jäckle

Noch nicht ganz sicher ist, ob das Service-Gebäude bereits in diesem Bauabschnitt mit entsteht. Frede: „Da müssten wir die Genehmigung erhalten, mit dem Bau schon vor dem Förderungsbescheid beginnen zu dürfen.“ Eine nächste Sitzung ist für den 15. Februar geplant. Dann geht es um die Maßnahmen an Land.