Aus der Zusammenarbeit der Gemeinde mit dem Dirigenten Georg Mais sind schon viele bemerkenswerte musikalische Projekte entstanden, unter anderem die „Hagnauer Klassik“, die inzwischen einen guten Namen hat. Doch bei diesem Konzert, das gemeinsam von der Internationalen Bodensee Bank und der Gemeinde Hagnau getragen wurde, trat die Musik etwas in den Hintergrund, obwohl mit Händels „Messias“ ein bekanntes und anspruchsvolles Werk auf dem Programm stand. Der Grund: Die Sänger waren aus Lemberg angereist, also aus der heute als Lviv bekannten Stadt in der Westukraine.

Volodymyr Syvokhip, der Direktor der Lemberger Philharmonie und normalerweise selbst am Dirigentenpult, sieht sich in einer ganz besonderen Pflicht. „Seit eineinhalb Jahren haben wir in der Ukraine diese besondere Situation, an der wir leider nichts ändern können. Aber wir können uns wenigstens etwas Normalität erhalten, indem wir weiterhin da sind und Musik machen. Die Musik ist wichtig, um uns und unsere Kultur zu erhalten.“ Aufzugeben oder gar zu fliehen, war für ihn keine Option. „Wir sind Ukrainer, das ist unser Zuhause und deshalb bleiben wir auch dort.“ Zum Glück sahen das auch die meisten Musikerinnen und Musiker so: „Alle wollten bleiben und ein normales Leben in nicht normalen Zeiten leben. Nur zwei oder drei junge Mütter haben aufgehört“, so Syvokhip.

Eine andere Aufgabe sieht Syvokhip, der auch eine Professur für Musiktheorie und Dirigieren bekleidet, in den Auftritten im Ausland. „Wir reisen viel, waren kürzlich mit dem Sinfonieorchester in den USA, sind bald in Schweden. Seit Kriegsausbruch sind das keine reinen Musikveranstaltungen mehr. Wir sind zur Zeit auch immer als Botschafter der Ukraine unterwegs“, betont der Musiker und man merkt ihm an, wie sehr er sich nach normalen Zeiten zurücksehnt. Doch solange der Krieg dauert, wird er „die Kulturstadt der ganzen Ukraine“, wie er Lemberg beschreibt, in die politische Waagschale werfen und für sein Land und dessen Unabhängigkeit werben.

Dazu hat er diesmal mit einem Chor und vier Solistinnen und Solisten insgesamt 35 Musiker aufgeboten, die zusammen mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Georg Mais den „Messias“ zur Aufführung brachten und unter anderem das berühmte „Hallelujah“ ins Hagnauer Kirchenschiff von St. Johann-Baptist schmetterten. Und so kamen die Musikfreunde und die Unterstützer der Ukraine gleichermaßen auf ihre Kosten.