Bisweilen ist es mit der Rücksicht aufeinander auf dem Bodensee-Radweg nicht weit her. Piktogramme mit dem Schriftzug „Hier ist Platz für zwei“ sowie einem Fußgänger und einem Radfahrer sollen ab sofort fördern, dass der eine besser auf den anderen achtgibt. Zuerst wurde pünktlich zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg ein Piktogramm an der Ecke Meersburger Straße/Im Horn in Hagnau aufgebracht – weitere folgen.

800.000 Radfahrer pro Jahr Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nutzen rund 800.000 Radler jedes Jahr den Bodensee-Radweg. An Spitzentagen nutzen knapp 5000 Radler bestimmte Abschnitte des Radweges – das ergab eine Zählung des Bodenseekreises in Zusammenarbeit mit dem ADFC. Der Bodensee-Radweg ist in den Monaten Juli und August besonders voll.

„Auf dem ganzen Bodensee-Radweg haben wir schwierige und enge Stellen, wo man Rücksicht nehmen muss“, sagte Bürgermeister Volker Frede. Im Frühjahr hatten Vertreter von Gemeinden, Radfahrverbänden, Polizei und Tourismusorganisationen in Hagnau überlegt, wie sich die Situation verbessern ließe. Resultat des Treffens war die Idee mit den Piktogrammen. Nun fiel der Startschuss in Hagnau.

Piktogramme sind zwei Meter breit

Laut Frede gab es vor Jahren mal Schilder mit der Aufschrift „Gemeinsam mit Rücksicht“. Diese waren allerdings klein. Die Piktogramme sind groß. In der Breite messen sie zwei Meter. Auf der Meersburger Straße herrscht Mischverkehr: Die Fußgänger und Radfahrer können die neuen Symbole gar nicht übersehen. Auch Autofahrer, die gelegentlich durchfahren, dürften sie realisieren.

André Schwarzbach vom Bauhof, Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, Hagnaus Bürgermeister Volker Frede und Bauhofleiter Florian Asprion (von links). | Bild: Santini, Jenna

Verlagerung und Sperrung keine Option

Eine Verbreiterung, Verlagerung oder Sperrung des Bodensee-Radwegs ist keine Option. „Wir haben eine begrenzte Fläche und viele Verkehre“, sagte der Bürgermeister. Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT), fügte hinzu: „Wir begrüßen es, dass der Bodensee-Radweg in einigen Teilen noch direkt am See vorbeiführt. Hier ist es besonders schön.“

In sieben weiteren Gemeinden sollen die Piktogramme künftig zu mehr Rücksicht auffordern: Sipplingen, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Friedrichshafen, Kressbronn, Eriskirch und Lindau. Begleitet wird die Initiative von einer Plakataktion. Gemeinden können sich die Schablone bei der DBT bestellen.

Bodensee Zu schnell und zu schwer: Sind Pedelecs das eigentliche Problem auf den Radwegen am Bodensee? Das könnte Sie auch interessieren

Während der Sprayaktion in Hagnau stieg kein Radfahrer ab, sondern alle drängten sich an der Gruppe vorbei. Bei der Meersburger Straße handelt es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf sieben Stundenkilometer, führte Frede aus. Kaum einer der kreuzenden Radfahrer hielt sich daran – auch wenn sie die neue Markierung realisierten. „Wenn ein Radfahrer gefühlt an einem vorbeischießt, macht das Angst. Wir haben aber auch Fußgänger, die sich frei bewegen“, erklärte der Bürgermeister. In dem Bereich gab es bereits Geschwindigkeitsmessungen per Anzeigentafel. „Bei manchen hilft es, andere nehmen es nur zur Kenntnis.“

Radfahrer fahren knapp an der Sprayaktion vorbei. Viele nehmen den Schriftzug bereits zur Kenntnis. | Bild: Santini, Jenna

In der Fußgängerzone in der Seestraße gibt es immer mal wieder Kontrollen durch die Polizei. Dort ist die Situation eindeutig: Radfahrer müssen absteigen. Im Juli wurden 17 Personen gestoppt, die ihr Rad eigentlich hätten schieben müssen. Im August vergangenen Jahres waren 28 Personen angehalten worden. Das Bußgeld für Radfahren in einer Fußgängerzone beläuft sich auf 25 Euro. Jüngst zerrte ein 78-Jähriger einen Mann von seinem Rennrad, schlug ihn, bedrohte ihn mit einem Hammer und warf mit einem Stein. „Das zeigt, wie die Stimmung ist. Das war in der Fußgängerzone. Aber rechtfertigen kann man das gar nicht“, sagte Frede.

Gemischte Bereiche werden entzerrt

Die Gemeinde erhält von Verkehrsteilnehmern Hinweise zur B31. „Fußgänger, die sich nicht mehr wohlfühlen, melden sich. Radfahrern ist es zu voll. Wir können nur versuchen, das zu entzerren“, erklärte der Bürgermeister. Laut Yvonne Dimmeler, Leiterin der Touristinformation, äußern sich Gäste auch auf den Feedbackbögen in der Touristinformation zu diesen Themen. Mittel zum Entzerren in diesen gemischten Bereichen sind die Fußgängerzone in der Seestraße, die Fahrradstraße zwischen Hagnau und Immenstaad und jetzt eben auch die Piktogramme.