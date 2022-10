von Uwe Petersen

Eigentlich eine erfreuliche Sache, stellt es die Kommunen doch vor große Probleme: die steigenden Kinder- und Geburtenzahlen. Auch in Hagnau können im Bereich der unter Dreijährigen (U3) ab sofort keine auswärtigen Kinder mehr aufgenommen werden. Stattdessen rechnen Amtsleiter Timo Waizmann und Tanja Lorenz, die Leiterin des Kinderhauses, damit, in Zukunft nicht einmal alle Kinder aus Hagnau selbst aufnehmen zu können. Denn weder sind die vorhandenen Räume weiter ausbaubar, als das in den vergangenen Jahren schon passiert ist, noch sind genügend Mittel und Personen da, einen größeren Betrieb zu ermöglichen. Man könne aber auch nicht einfach die Gruppenstärke erhöhen.

Mehr Geburten

Grund für die Entwicklung sind zum einen die steigenden Geburtenzahlen, zum anderen die wachsende Anzahl an Flüchtlingsfamilien. Was bei den Kleinsten jetzt beginnt, schlägt naturgemäß bei den Ü3-Kindern knapp zwei Jahre später an. Bis Mitte 2024 werden auch hier keine auswärtigen Kinder mehr den Hagnauer Kindergarten besuchen können.

Friedrichshafen Kitas sind am Anschlag, doch wo soll mehr Personal herkommen? Das könnte Sie auch interessieren

Wie man die zwischenzeitliche Überbelegung regeln wird, lässt sich nicht genau vorhersagen: Entwicklungen in diesen Altersbereichen geschehen immer ganz kurzfristig. Darauf verwies auch Bürgermeister Volker Frede: „Der Kindergarten-Bedarfsplan beschreibt nur die Situation, hilft uns aber bei den Lösungen nicht.“ Allerdings sei Warten auch keine Lösung, zum Beispiel beim Personal. Da sieht Gemeinderat Mathias Urnauer das zukünftige Hauptproblem: „Ob wir überhaupt genügend Personal bekommen und wie wir es finanzieren können, das sind Themen, die uns Sorgen machen.“ Auch Ratskollege Harald Gutemann äußerte die Sorge, „wie wir das als kleine Gemeinde in Zukunft stemmen sollen“.

Gebührenerhöhung in zwei Stufen

Unerlässlich seien in diesem Zusammenhang Erhöhungen der Kindergartengebühren. Dabei haben sich Verwaltung und Elternbeirat auf eine möglichst schonende Umsetzung geeinigt: Die Erhöhung kommt in zwei Stufen und beginnt nicht sofort, sondern erst zum 1. Januar 2023. Die zweite Stufe tritt im Januar 2024 in Kraft. So kostet der Platz für ein Ü3-Kind derzeit 79 Euro pro Monat. Dieser Betrag wird über 94 auf letztlich 109 Euro erhöht. Nutzt das Kind die verlängerten Öffnungszeiten, steigen die Gebühren von 95 über 113 auf 131 Euro.

Meinung Warum die Kita-Krise alle etwas angeht von Sabine Wienrich Das könnte Sie auch interessieren

„Das ist fast noch zu günstig, wenn man es mit anderen Gemeinden vergleicht“, kommentierte Gemeinderat Fabian Dimmeler. Klaus Hiestand gab zu bedenken, „ob die Kostensteigerung nicht unterhalb der Inflation liegt?“ Letztlich wurden aber Bedarfsplanung und Gebührenerhöhung vom Rat einstimmig angenommen.