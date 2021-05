Beim Versuch, seiner Ehefrau vorsorglich die Funktion des Handdrückmelders der Brandmeldeanlage zu erklären, betätigte ein 22-jähriger Mann diesen mutmaßlich versehentlich und löste so am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr in der Straße „Langbrühl“ aus.

Die etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Hagnau und Meersburg, die mit mehreren Fahrzeugen angerückt waren, konnten nach kurzer Rücksprache und Zurücksetzen der Brandmeldeanlage wieder abrücken, teilt die Polizei mit.