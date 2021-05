von Uwe Petersen

Seit Januar ist Sita Körber als Flüchtlingssozialarbeiterin für das Integrationsmanagement in Hagnau zuständig. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte die 36-Jährige sich und ihre Arbeit vor. Obwohl das Fazit insgesamt positiv ausfällt, gibt es zwei große Probleme: die Einschränkungen durch Corona und die Wohnungsnot in Hagnau.

Für Flüchtlinge in Baden-Württemberg ist im Flüchtlingsaufnahmegesetz geregelt, wie sie untergebracht werden. Nach der Erstaufnahme werden sie nach einem festen Schlüssel auf die Land- und Stadtkreise und dort wieder in die vorläufige Unterbringung verteilt. Doch nach spätestens zwei Jahren werden sie vom Landratsamt an die Gemeinden weitervermittelt, die für die Menschen eine Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen müssen. In Hagnau leben aktuell 16 Geflüchtete in einer Unterkunft, mit weiteren neun Personen ist im Laufe des Jahres zu rechnen.

Neue Räume für die demnächst 25 Personen sind nicht in Sicht

Doch am Wohnraum, der dafür nötig ist, mangelt es: Der bestehende Mietvertrag für die 16 in Hagnau Wohnenden läuft Ende 2022 aus, neue Räume für die demnächst 25 Personen sind nicht in Sicht. Da die Gemeinde rechtlich zuständig ist, „haben wir bereits alles versucht“, erklärt Bürgermeister Volker Frede die Situation. Aber selbst regelmäßige Anzeigen in den Gemeindenachrichten hätten bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Das sieht auch Sita Körber als größtes Problem an. „Ansonsten fühlen sich die Menschen hier wohl und sie bekommen Arbeit, soweit sie es überhaupt dürfen.“ Ihre Aufgabe ist es, den Menschen im Alltag zu helfen, etwa bei rechtlichen Fragen, dem Gang zu Behörden oder der Vermittlung von Deutsch- und Integrationskursen. Auch den Besuch beim Arzt oder einer psychologischen Beratungsstelle organisiert die Flüchtlingssozialarbeiterin.

„Allerdings fällt vieles vom normalen Integrationsgeschehen wegen der Pandemie derzeit aus.“ Dazu gehören die normale Integration der Neubürger in das dörfliche Leben, der Besuch der Kinder im Kindergarten oder in der Schule Schule oder die Teilnahme am Vereinsleben. Selbst Deutschkurse konnten nicht stattfinden. „Das wird sich hoffentlich bald ändern“, sagt Sita Körber. Doch das Hauptproblem bleibe: „Wir brauchen dringend dauerhafte Möglichkeiten zur Unterbringung dieser Menschen.“