von Uwe Petersen

Seit fast zwei Jahren beschäftigt sich der Hagnauer Gemeinderat inzwischen mit dem Bebauungsplan für das dringend benötigte Gewerbegebiet „Langbrühl Ost“, das die letzte Chance zur Vergrößerung bestehender Gewerbe in Hagnau darstellt. Vor allem die Firma „ACE„ (“Advanced Composite Engineering“) hatte gedrängt. Aber auch einige Hagnauer Handwerker melden ihren dringenden Bedarf nach neuen Flächen an. Doch immer neue Einwände hatten neue Gutachten erfordert, die die Planung zeitlich verzögerten und zum Teil Änderungen erforderten, so dass die geplante Erschließung wohl erst in einigen Wochen erfolgen kann – mit dann einjähriger Verspätung.

Schattenwurf beeinträchtigt Weinbau nicht

Als letztes Gutachten war jetzt ein sogenanntes „Verschattungsgutachten“ erstellt worden, nachdem vorher bereits eine Entwässerungsplanung, der übliche Umweltbericht, eine Untersuchung zum Artenschutz, eine schalltechnische Untersuchung und eine Untersuchung zum Kaltluftabfluss vorgelegt wurden. Planer Helmut Hornstein stellte die Ergebnisse des jüngsten Gutachtens vor, das den Schattenwurf möglicher Gebäude auf die benachbarten Obst- und Weinbauflächen untersucht und damit ihren Einfluss auf die Reifung der Früchte. Das Gutachten kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die geplante Bebauung „nur einen vernachlässigbar geringen Einfluss“ auf die Einstrahlung habe. Sein Fazit lautet: „Insgesamt ist daher maximal von einer leichten zusätzlichen Verschattung der Weinanbauflächen nach der Realisierung der Plangebäude auszugehen.“

Nun erfolgt eine letzte Auslegung auch im Internet

So musste der Plan wegen dieses Gutachtens nicht neu gefasst werden. Einzelne redaktionelle Änderungen des neun Bebauungsplans, die von Behörden gewünscht wurden, übernahm der Rat einstimmig und beschloss schließlich den Gesamtentwurf und damit die erneute und womöglich letzte „Beteiligung der Öffentlichkeit“, also die öffentliche Auslegung, die sowohl im Rathaus wie auch im Internet für vier Wochen erfolgt. In der Ratssitzung im Juli – so hoffen Rat und Verwaltung – kann dann endgültig grünes Licht für den Beginn der Arbeiten gegeben werden.