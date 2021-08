Hagnau vor 1 Stunde

Hagnauer diskutieren über die Zukunft ihres Hafens: Einstündiger Bürgerspaziergang zum umstrittenen Projekt geht bis in die Nacht hinein

Die große Resonanz auf die Einladung zur Informationsveranstaltung der Gemeinde zeigt das allgemeine Interesse an dem Projekt, zu dem es am 24. Oktober einen Bürgerentschied gibt. Es zeigte sich, dass von den verschiedenen Planbereichen die Vergrößerung des Hafens am meisten für Zündstoff sorgt.